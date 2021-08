Alle Bereiche abgedeckt

Seit diesem Monat arbeitet die Zentrale Krankenpflegeschule in Ahlen zusammen mit der Caritas-Pflegeschule in Münster. Gemeinsames Ziel sei es, so das St.-Franziskus-Hospital in einer Pressemitteilung, eine hochwertige Qualität in der praktischen Ausbildung zum Pflegefachmann beziehungsweise zur Pflegefachfrau weiter zu gewährleisten und auszubauen.

„Die Kooperation ermöglicht uns, Auszubildende im Rotationsprinzip in den jeweils mit unseren Schulen kooperierenden Praxiseinrichtungen einzusetzen und somit eine reibungslose und qualitativ hochwertige praktische Ausbildung zu gewährleisten,“ erklärt Michael Berchtold, Schulleiter der Zentralen Krankenpflegeschule am St.-Franziskus-Hospital.

Beitrag zur Fachkräftesicherung

Hintergrund der neuen Kooperation ist die vom Gesetzgeber veränderte Ausbildung. Sie beinhaltet die Pflege von Menschen jeden Alters und erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen Trägern der Akut-, Langzeit- und Ambulanten Pflege. Jetzt sind alle Bereiche ausreichend abgedeckt und gewährleisten eine sehr gute Ausbildung.

„Mit der Zusammenarbeit möchten wir einen Beitrag zur Fachkräftesicherung leisten“, betont Thomas Jansen, Schulleiter der Caritas-Pflegeschule in Münster. Derzeit werden an der Caritas-Pflegeschule rund 150, an der Zentralen Krankenpflegeschule 200 Auszubildende unterrichtet. Für beide Partner ergibt sich eine zukunftsfähige Kooperation. Beide Träger arbeiten auch mit anderen Pflege-Institutionen zusammen.