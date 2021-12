Alle fiebern auf den großen Tag hin

AhlenEs ist nicht so weit von Warburg nach Ahlen, nur etwa anderthalb Stunden beträgt die Fahrtzeit mit dem Auto. Dennoch war es für die Mitglieder der St.-Ge­org-Ge­meinde alles andere als selbstverständlich und ei­ne große Ehre, dass Erzbischof Mor Philoxenus Mattias Na­yis sie in diesem Jahr schon dreimal innerhalb weniger Monate besucht hat. Am 15. Juni übergab Bürgermeister Dr. Alexander Berger dem geistlichen Oberhaupt der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien in Deutschland die lang ersehnte Baugenehmigung für ihre neue Kirche an der Beckumer Straße. Auch am symbolischen ersten Spatenstich am 2. Juli nahm der Bischof, der in Warburg im Kloster St. Jakob von Sarug seinen Sitz hat, teil, ebenso an der Grundsteinlegung am 12. September. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits alle Mauerfundamente und die Bodenplatte des Altars ausgehärtet. Mittlerweile ist der Rohbau weit fortgeschritten, das Gotteshaus an den Ausschnitten für die Rundbogenfenster als solches unschwer zu erkennen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie