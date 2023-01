Alle wollen einmal mit dem Stadtprinzen tanzen

Tanzen, spielen, Süßes essen – so muss eine Kinderparty sein. Und so machte auch das Kükengarde-Kostümfest den jungen Gästen viel Spaß.

Einfach eine Party feiern ohne festgelegten Programmablauf, so gestaltete die Kükengarde ihr traditionelles Kinderkostümfest am Sonntagnachmittag im Hof Münsterland. Das hatte in den vergangenen beiden Jahren allerdings ausfallen müssen und deshalb war auch hier bei den Nachwuchsjecken der Bedarf, wieder ausgelassen Karneval zu feiern, scheinbar enorm groß. Mit über 150 Mädchen und Jungen verzeichnete die Kükengarde am Sonntag jedenfalls einen Rekordbesuch. Aber auch die Eltern konnten dabei dem trüben Wetter entfliehen und es sich im Cafébereich gemütlich machen.

Der Nachmittag bot den Jungkarnevalisten viele Möglichkeiten zum Feiern. Es war beispielsweise ein Spieltisch aufgebaut, an dem die Kinder ihre Geschicklichkeiten beweisen konnten. Wer noch ein bisschen Farbe im Gesicht brauchte, war beim Kinderschminken gut aufgehoben. Dazu gab es einen Stand mit Zuckerwatte und Popcorn, der bei den kleinen Närrinnen und Narren natürlich sehr beliebt war.

Auf der Bühne führten die Moderatorinnen Yvonne Frenki, Nadina Hennigfeld und Heike Schicke durch das Programm. Unterstützt wurden sie von DJ Christian, der nur die absoluten Hits auflegte. Zu den Tanznummern des Nachmittags gehörten unter anderem das Tanzpaar Antonio und Tilda von Vorwärts Ahlen.

Besuch von Ahlensias Tollitäten

Natürlich durften auch Ahlensias Tollitäten beim Kostümfest nicht fehlen. Zuerst trat Stadtprinz Ossi I. (Michael Osthöver) mit seinen Adjutanten Roland Schumacher und Kai Karshüning sowie Standartenträger André Osthöver auf. Passend zum Auftritt hatte der Stadtprinz die Mininixen der KG Klein Köln als Prinzengarde mitgebracht. Und da viele Mädchen und Jungen im Saal auch einmal mit dem Stadtprinzen tanzen wollten, wurde kurzerhand eine Polonaise mit seiner Tollität in der Führung gebildet.

„Die Polonaise hat eine Rakete verdient“, ließ Heike Schicke anschließend ein Paket gute Laune zünden. Und Stadtprinz Ossi I. lud vor seinem Abmarsch alle Kinder zum großen Kinderkarnevalsumzug am 18. Februar ein: „Ich würde mich freuen, wenn ihr alle am Kinderumzug teilnehmt, damit der wieder richtig lang wird.“

Das Kinderprinzenpaar Fynn I. (Grabowski) und Pia I. (Karshüning) sang anschließend zusammen mit Standartenträgerin Fayn Sander sein Kinderprinzenlied „Steh auf, mach laut“ und brachte damit nochmals richtig gute Stimmung in den Saal.