Alle wünschen sich mehr Tempo

Die von so vielen ersehnte Spritze wird gesetzt: Birgit Cohrs ist eine von 27 Personen, die am Donnerstag in Ahlen ihre erste Impfung gegen Covid-19 erhält. Betreut wird sie dabei vom Team des Vorhelmer Hausarztes Dr. Hubert Kersting.

Eine lange Warteschlange gibt es nicht. Trotzdem muss Birgit Cohrs noch einige Minuten draußen bei Wind und Nieselregen warten. Sie ist eine von 27 Personen, die am Donnerstag zum Start der dezentralen Impfstation ihre erste Spritze gegen Covid-19 erhalten.

Die Spritzen für die Covid-Impfung sind vorbereitet. Foto: Christian Wolff

Trotz des ernsthaften Hintergrunds ist das Team von Dr. Hubert Kersting, Hausarzt aus Vorhelm, gut gelaunt. Schließlich diene ihre Arbeit dazu, die aktuelle Lage zu verbessern – auch wenn das Impftempo angesichts fehlender Vakzine nur langsam Fahrt aufnimmt. „Das Angebot wird sicher noch ausgeweitet“, ist Kersting überzeugt. Im Moment laufe es hier nur an zwei Vormittagen, aber alle wünschen sich, dass bald mehr geht. Seine Berufskollegen und er sollen bis spätestens Mitte April auch in den Praxen impfen können. „Ich verstehe, dass da im Moment noch Unsicherheit herrscht.“ Aufklärung sei in vielen Fällen nötig.

Die Registrierung im ehemaligen Verwaltungsgebäude des alten Baubetriebshofes. Foto: Christian Wolff

Die Impfeinrichtung, die im Auftrag des Kreises Warendorf das ehemalige Verwaltungsgebäude des Baubetriebshofes an der Alten Beckumer Straße bezogen hat, ist ausschließlich der Impfung von Beschäftigten an Grundschulen und Förderschulen sowie Mitarbeitern der Kindergärten und der Kindertagespflege vorbehalten. Stadtsprecher Frank Merschhaus weist am Morgen noch einmal explizit darauf hin. „Es haben sich schon Leute gemeldet, die gedacht haben, jeder könnte sich jetzt dort gegen Corona impfen lassen“, sagt er. Warum diese Irritation? Er weiß es nicht. „Wir hatten es eigentlich klar kommuniziert.“ Die Impfung der sonstigen Personengruppen aus den Kategorien I und II werde – wie berichtet – weiterhin in Ennigerloh auf dem Gelände der Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG) vorgenommen.

Inzwischen hat Birgit Cohrs hinter sich, was dem größten Teil der Bevölkerung noch bevorsteht. Der Impfstoff von Astra Zeneca wurde ihr erfolgreich verabreicht, jetzt ist eine Ruhepause angebracht. Nach dem zweiten Impftermin soll – laut Ärzten – dann die Immunisierung wirksam werden.