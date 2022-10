Alle zwölf Gründungsmitglieder sind noch am Start

30 Jahre Kegelverein „Die Spritfüchse“. Das nahmen die Organisatoren der diesjährigen Kegeltour zum Anlass, das bereits vorhandene Vereinslogo mit dem Maskottchen der Gruppe endlich auf der seit einiger Zeit Hausbahn in der Gaststätte „Peters Eck“ aufzuhängen.

Bei dem Signet handelt es sich um einen stehenden Fuchs mit einer Brille auf der Nase und einem Kegel unter dem Arm. Das Wirtepaar Jasmin und Marcel zeigte sich begeistert und feierte mit den „Blauhemden“ den runden Geburtstag.

Doch zurück zu den Anfängen im Sommer des Jahres 1992: Zwölf junge Männer mit Bezug zur Landwirtschaft fanden sich zusammen, um in den Ferien ein paar gemeinsame Tage an der Nordsee zu verbringen. Schnell war klar, dass daraus ein Kegelverein entstehen soll.

Das erste Kegeln fand dann an einem Donnerstag im Oktober 1992 auf der Bahn des „Wersehofes“ statt. Einige Zeit später sicherten sich die Kegler einen der heiß begehrten Freitagabend-Termine im „Kapellenhof“. Seit einigen Jahren kegeln die Männer mittlerweile auf der Bahn von „Peters Eck“ und fühlen sich dort rundum wohl.

Auch die Frauen sind gerne mit dabei

Stolz sind die „Spritzfüchse“ darauf, dass noch alle zwölf Gründungsmitglieder dem Verein treu geblieben sind. Im Laufe der Jahre wurden sogar zwei weitere Kegelbrüder im Verein aufgenommen.

Zum Vereinsleben zählt neben dem vierwöchentlichen Kegeln auch einiges an privaten Terminen. Da sich auch die Frauen der Aktiven, die im Laufe der Jahre hinzugekommen sind, sehr gut untereinander verstehen, ist es Ehrensache, alle Festivitäten gemeinsam zu feiern – egal, ob Geburtstage, Hochzeiten oder Geburten der Kinder. Und selbst diese sind teilweise sehr gut miteinander befreundet.

Darüber hinaus finden jedes Jahr feste Aktivitäten mit einem befreundeten Männerkegelverein statt. Zum Beispiel der traditionelle Maigang und die gemeinsame Weihnachtsfeier. Seit einigen Jahren ist auch ein kleines privates Schützenfest hinzugekommen.

Kegeltour immer im Herbst

Im Herbst gehört es zur Tradition, eine gemeinsame Kegeltour, an der die meisten der 14 Kegelbrüder teilnehmen, zu unternehmen. Nur in einem Jahr ist diese aufgrund von Terminschwierigkeiten ausgefallen. So waren die „Füchse“ schon gemeinsam auf Norderney, in München auf dem Oktoberfest, in Berlin und in Leiwen, um nur einige der vielen Orte zu nennen. Zum 25-jährigen Bestehen ging es noch weiter weg – für ein paar Tage auf das sonnige Mallorca. Die diesjährige Tour zum 30-jährigen Bestehen führte die „Spritfüchse“ nach Willingen.

Alle Mitglieder des Kegelvereins sind sich sicher, dass noch so manche schöne Feier und Tour in den nächsten Jahren und Jahrzehnten folgen wird.