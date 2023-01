Alles andere als Sparprogramm

Die Stimmung konnte auf der Gala-Prunksitzung des Ahlener Carneval Clubs (ACC) am Samstagabend nicht besser sein. Nach zwei Jahren Pandemiepause nahm auch hier die Feierlaune ihren Lauf. Zwischenzeitlich waren die Karnevalisten sogar fast vollständig in einer Polonaise in der Stadthalle unterwegs.

„Wir sind wieder da“, stellte die neue Sitzungspräsidentin Jule Drews zu Beginn des Abends fest. Man habe viel überlegt, wie man die Karnevalisten wieder in die Gala locken könne, und habe am Programm nicht sparen wollen. Und das kam dann auch sehr gut an– das zeigte der große Applaus bei den einzelnen Nummern.

Heimspiel für den Stadtprinzen

Das traf nicht nur auf die Tanzgruppen zu, der ACC-Jugendgarde, der großen Garde des ACC sowie den Hellbachnixen als Prinzengarde und der Kükengarde. Insbesondere die Showtänze der ACCer mit einer Zeitreise durch die neuere Musikgeschichte und die der Hellbachnixen begeisterten. Auch das Männerballett Li La Girls aus Lage riss nicht nur das Publikum, sondern auch Stadtprinz Ossi I. (Michael Osthöver) so vom Stuhl, dass er sich bei den als Schotten kostümierten Ostwestfalen zum Mittanzen einreihte.

Stuhl war dann auch das Thema von Party-Schlagersänger Aleks Schmidt, den es nicht lange auf der Bühne hielt und der sich unter die Feierschar mischte, bevorzugt auf einem Stuhl, um besser gesehen zu werden. „Was ist denn mit Euch los, ihr seid ja super drauf“, fühlte er sich schnell wohl, als der Saal nicht anders konnte als mitzusingen. Kein Wunder, dass am Ende fast alle gerne seinem Wunsch nachkamen, in einer Riesenpolonaise durch den Saal zu ziehen.

Zuvor hatten schon das Kinderprinzenpaar Fynn I. (Grabowski), Pia I. (Karshüning) und Standartenträgerin Fayn Sander mit dem Kinderprinzenlied „Steht auf, macht laut“ den Pegel hochgeschraubt, ehe später seine Tollität Ossi I. mit seiner Combo Roland Schumacher, Kai Karshüning und André Osthöver auf die Bühne kam.

Bauchredner und kölsches Partytrio

„Für mich ist es ein kleines Heimspiel“, freute er sich über seinen Besuch, schließlich war er einige Jahre Tanztrainer bei den ACCern. Für ihn gab es die obligatorische Prinzentorte als Geschenk: „Ich hätte damals nie gedacht, dass ich auch mal eine bekomme.“

Bauchredner Ette hatte seine Puppe Lilly mitgebracht, die rotzfrech alles kommentierte, was ihr gerade so einfiel. Zum Beispiel der Wunsch, Postmitarbeiter Ossi I. einmal am Briefkasten zu treffen: „Dann geht richtig die Post ab.“ Dass es auch ohne Puppe geht, bewies Ette dann bei den ACCern Jürgen Drews und Yasemin Starke, denen er mit seiner Bauchrednerei eine humorige Konversation unterlegte. Ein bisschen Kölsch floss dann am Ende mit „Tante Käthe“ ein, das Partytrio aus der Domstadt brachte den Saal zum Finale ein weiteres Mal zum Kochen.