Alles läuft gut – bis auf die Preise

Die Herbstversammlung des Schützenvereins Alt- und Neuahlen am Sonntagabend im Haus Quante konnte kurz gehalten werden. Die Schützensession verlief wieder normal und unaufgeregt, lediglich die allgemeinen Kostensteigerungen machen dem Verein zu schaffen.

Somit war der Lagebericht von Kassierer Andreas Gunnemann der einzige Wermutstropfen. „Aufgrund der gestiegenen Kosten wird im kommenden Jahr eine Beitragserhöhung notwendig sein“, prognostizierte er. Darüber werde man im Vorstand beraten, auch wenn die Kassenlage noch stabil sei. Aufwärts in positiver Richtung geht es dagegen in der Schießgruppe, deren Leiter Klaus Schroer inzwischen wieder 13 Mitglieder zählen kann: „Ich hoffe, das steigert sich nach Corona weiter.“

Planungen für Planwagenfahrt

Dass der 7:0-Fußball-Sieg gegen den Gemütlichen Westen endgültig wieder für gute Laune in der Versammlung sorgen würde, war keine Überraschung. Sportwart Matthias Huesmann berichtete aber auch von einem guten Verlauf des Bauerschaftsturniers. Jugendwart Bastian Lentrup blickte auf eine unterhaltsame Planwagenfahrt zurück, die Planungen für 2023 laufen.

„Wir konnten 15 neue Schützenbrüder begrüßen“, zeigte sich der Vorsitzende Jörg Weißenborn bei der Nachlese zum Schützenfest zufrieden. Aktuell zählt der Verein 375 Mitglieder. Nach dem Ausfall in den letzten beiden Jahren stellte der Vorsitzende fest, dass sich Abläufe erst wieder einrenken mussten: „Nach der Pause waren alle etwas nervös.“ Trotzdem sei alles gut gelaufen, auch über den guten Besuch des Schützenfestes war er sehr erfreut.

Viele Wahlen im Frühjahr

Die einstimmige Wahl von Thomas Brune zum Kassenprüfer, der damit Frank Heidfeld nachfolgt, war schnell vollzogen. Jörg Weißenborn wies darauf hin, dass zur Generalversammlung im Frühjahr die neuen Posten Geschäftsführung, stellvertretender Kassierer, stellvertretender Schriftführer und Technische Leitung zu besetzen sind. Interessierte sollten sich beim Vorstand melden. Ferner findet am 10. Februar ein offenes Treffen statt, bei dem die Zukunft der Ehrenkompanie zur Debatte steht. Als nächster Termin steht am 14. Januar das Winterfest an, das Vogelschießen wird am 4. Juni stattfinden.