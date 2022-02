Alles leuchtet grün als Zeichen der Verbundenheit

Eine Solidaritätsbekundung ist es, wenn am Donnerstag (10. Februar) Gebäude, Wahrzeichen und Plätze grün beleuchtet werden. Solidarität mit allen, die in der Kinderhospizarbeit tätig sind oder sie in Anspruch nehmen. Auch Privatleute sind aufgerufen, sich zu beteiligen.

In den Abend- und Nachtstunden des kommenden Donnerstag (10. Februar) wird die Unterführung am Gebrüder-Kerkmann-Platz wieder in einem leuchtenden grünem Licht erstrahlen und das aus gutem Grund: Die Stadt Ahlen macht damit aufmerksam auf den „Tag der Kinderhospizarbeit“, der am 10. Februar in ganz Deutschland begangen wird und für die Anliegen der Kinderhospize wirbt. Verbindendes Element der Öffentlichkeitsaktion sind grün illuminierte öffentliche Plätze, Straßen und Gebäude.

Familien tauschen sich aus

Für die Kinderhospizarbeit in Ahlen ist Ansprechstelle der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst für den Kreis Warendorf und die Stadt Hamm (AKHD). Der AKHD betreut seit 2011 Familien mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die lebensverkürzend erkrankt sind. Familien in ähnlichen Lebenslagen tauschen sich in ihm aus. Ehrenamtliche begleiten häufig über Jahre die betroffenen Familien.

Ziel des Deutschen Kinderhospizvereins ist es, am 10. Februar möglichst viele verschiedene Orte (Firmen, Brücken, Gebäude, Wahrzeichen, Tore, Geschäfte, Türme, Kirchen) grün zu beleuchten, davon Fotos oder Videos zu machen und diese in den sozialen Medien unter #tagderkinderhospizarbeit @deutscher_kinderhospizverein zu veröffentlichen.

Kontakt: Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst,

0 23 81 / 4 95 39 91), www.deutscher-kinderhospizverein.de