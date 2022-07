Alltag kann so aufregend sein

18 Studierende der Kunstakademie Münster zeigen derzeit ihre Werke im Rahmen des „Art Parcour II“. Neben zwei Außenstandorten ist dieses Mal auch die Stadtgalerie in die Ausstellung eingebunden.

Die Stühle reichten am Freitagabend bei weitem nicht, um allen Besucherinnen und Besuchern Platz zu bieten. Der Kunstverein Ahlen hatte zur Eröffnung seines „Art Parcour II“ mit 18 Studierenden der Kunstakademie Münster eingeladen, der erstmals auch in der Stadtgalerie eine Dependance hat, wie Co-Vorsitzender Gerd Buller in seiner Begrüßung anmerkte. Die Außenstandorte beschränken sich diesmal im Unterschied zum vergangenen Jahr auf zwei. 2021 waren es mehr als ein halbes Dutzend. Seinerzeit lag der Schwerpunkt auf Leerständen, die mit Kunst bespielt wurden. Zudem verstand sich die Ausstellung als Ergänzung zur Ausstellung „Museum der Menschheit“ des Niederländers Ruben Timman, die mit großen Porträts im Stadtraum präsent war.

Diesmal sind es das Ladenlokal des ehemaligen Schuhhauses Mönch, das von Antonia Lasthaus zum Ausstellungsraum umfunktioniert wurde, und die Schaufenster des Fortbildungszentrums für Juweliere, Gold- und Silberschmiede, das Raphael Fischer zur Verfügung stellte. „Die Leute drücken sich bei Mönch die Nase platt“, wusste Buller aus Gesprächen mit dem Eigentümer der Immobilie zu berichten.

Eintauchen in Alltagswahrnehmungen

Sven Henric Olde lenkte als künstlerischer Leiter die Aufmerksamkeit auf die Kunst und die Studierenden der Klasse für kooperative Strategien von Prof. Irene Hohenbüchler, die abweichend von ihrer sonstigen Arbeitsweise individuell gearbeitet hatten. Das Thema des Kunstprojekts hatten sie gemeinsam festgelegt: Alltagsbeachtungen. Olde forderte die Anwesenden auf, in die Alltagswahrnehmungen unter dem Titel „Heute nichts passiert?“ einzutauchen.

Hohenbüchler bedankte sich im Namen der Klasse für die Möglichkeit, in Ahlen auszustellen.