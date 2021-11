Alois Steinkamp tritt nicht mehr an

Der Verein für Städtepartnerschaft Ahlen muss sich bis zum kommenden Jahr nach einem neuen Vorsitzenden umsehen. „Zur Wiederwahl werde ich nicht mehr antreten, es ist Zeit für die Jüngeren“, erklärte am Freitagabend Alois Steinkamp zur Jahreshauptversammlung im Gasthof Quante.

Dort trafen sich nach den 2G-Regeln zahlreiche Mitglieder, um sich die Planung für das kommende Jahr anzuhören. „Am Adventsmarkt werden wir in diesem Jahr nicht teilnehmen“, bedauerte Alois Steinkamp. Der Vorstand hielt das Risiko für zu groß. „Vorbehaltlich der Coronalage haben wir für das kommende Jahr wieder einiges vor“, kündigte Steinkamp an. So geht es am 6. bis 8. Mai nach Differdingen. „Das Bier und Grillfest ist eine ganz tolle Sache, darum haben wir die Fahrt zum eigentlichen Nationalfeiertag so verschoben“, erklärt Steinkamp. Denn besagter Feiertag liegt mitten in der Woche und es sollen alle die Möglichkeit haben daran teilzunehmen. „So auch zur Fahrt nach Penzberg am 15. bis 19. Juni“, lädt der Vorsitzende ein.

Geplante Reisen

Dabei gibt Steinkamp zu bedenken, dass für die dazugehörige Floßfahrt allerdings nur 48 Plätze frei sind. „Wir haben noch sieben Musiker dabei“, macht er deutlich. Ebenso geht’s am 25. bis 29. August erneut in die süddeutsche Partnerstadt. Diesmal ist das große Volksfest das Ziel. „Es ist einfach toll, was sich die Penzberger für uns einfallen lassen“, bedankt sich Alois Steinkamp für deren Gastfreundschaft. Das sei nicht nur die unglaublich üppige und schmackhafte Verpflegung, die tolle Unterbringung. „Mich beeindruckt besonders die Aufmerksamkeit, die wir von Rat und Bürgermeister der Stadt bekommen, das wünsche ich mir hier auch mal für unsere Gäste“, stellt Vorsitzender Steinkamp klar.

Beteiligung am Stadtfest

Der Verein wird sich am heimischen Stadtfest vom 10. bis 12. Juni wieder aktiv beteiligen. „Am 11. Juni ist zwischen 10 und 11 Uhr am ,Platz der Städtepartnerschaft‘ ein Festakt zu den Partnerschaftsjubiläen geplant“, kündigt Steinkamp an. Dazu lädt er alle Mitglieder und auch den Rat und Verwaltung der Stadt ein. „Wir sind mit Tempelhof-Schöneberg seit 60 Jahren, mit Differdingen seit 40 Jahren, mit Teltow seit 30 Jahren und mit Penzberg seit 15 Jahren befreundet, das ist Grund zum Feiern“, ist für den Vereinschef klar.

Die nächste Jahreshauptversammlung plant er für den November 2022. „Am Weihnachtsmarkt 2022 nehmen wir dann auch wieder teil“, verkündet er zum Abschluss.

Es folgten die Vereinsformalitäten. Dazu gehörte pandemiebedingt kurzen Jahres- und Kassenbericht, der gut ausfiel. Als neuer Kassenprüfer wurde Manfred Bornemann gewählt. Mit einem gemütlichen Beisammensein mit Speis und Trank endete die Versammlung nach einer Stunde.