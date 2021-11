Alphorn-Klänge auf der Halde

Das wird stimmungsvoll und atmosphärisch: Am Samstag begleiten Alphornbläser das ökumenische Stadtgebet auf der Zechenhalde. Es wird ein Weg der Erinnerungen.

Ökumenisches Stadtgebet am Samstag

Sie lassen die Alphörner beim ökumenischen Stadtgebet auf der Zechenhalde erklingen: Die „Mutzbacher Alphornbläser – die Kölner“ freuen sich schon auf ihren Auftritt in Ahlen.

„So etwas hat es bisher noch nicht auf der Zechenhalde gegeben“, da ist sich Martina Jotzeit, Vorsitzende des Fördervereins Ahlener Haldenkreuz, ganz sicher. Am Samstag (13. November) erklingen auf der höchsten Erhebung der Stadt drei Alphörner und begleiten das ökumenische Stadtgebet auf der Osthalde. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr am Parkplatz Bergamtstraße (hinter der Lohnhalle).

Bei der Gemeinschaftsaktion, die auf Initiative des Fördervereins Ahlener Haldenkreuz mit Unterstützung aller christlichen Kirchengemeinden durchgeführt wird, handelt es sich um einen Erinnerungsweg für Verstorbene der Corona-Pandemie und Opfer der Flutkatastrophe. Gleichzeitig soll sie eine Begleitung für Angehörige sein, die einen lieben Menschen verloren haben.

Impulse und Fürbitten

Auf dem Weg zum Plateau der Osthalde werden an verschiedenen Stellen Impulse gegeben und Fürbitten verlesen, die vorweg in den Gemeinden in aufgestellten Kisten und online unter menschen-leben-kirche.de gesammelt wurden.

„Die Resonanz bei den Fürbitten ist ermutigend“, stellt Martina Jotzeit mit Blick auf die mehr als 50 eingegangenen Zettel fest. Froh ist die Vorsitzende auch über die Unterstützung von „HeimatErbe“, der neuen Besitzerin der Osthalde. „Für unsere Aktion ist extra ein Teilstück der Wege geschottert und aufgeräumt worden“, lobt sie das Engagement. Das sei nicht selbstverständlich gewesen nach den oft schwierigen Verhandlungen mit dem Vorbesitzer.

Pfarrer Ludger Kaulig, Pfarrreiratsvorsitzende Carola Paulmichl, Martina Jotzeit, Vorsitzende des Fördervereins Ahlener Haldenkreuz, und Ursula Erdmann, Mitglied des Förderverinsvorstand, laden ein. Foto: privat

Auf ihren Auftritt in Ahlen freuen sich schon jetzt Simone Pietrschka sowie Stefan und Martin Wiemer, die sich als „Mutzbacher Alphornbläser - die Kölner“ schon einen Namen gemacht haben. Der Kontakt zu dem Alphorn-Trio hatte Alois Steinkamp vermittelt.

Aber nicht nur der „Klang de Berge“ durch die hölzernen Alphörner stimmen die Gläubigen auf besinnliche Stunden ein, zudem erstrahlt das Haldenkreuz in wechselnden Farben. Dafür zeichnet Uwe Kloß mit seinem Mobilsound-Team verantwortlich.

Die Organisatoren weisen darauf hin, dass die Teilnahme am ökumenischen Stadtgebet auf eigene Gefahr stattfindet. Festes Schuhwerk, warme Kleidung und eine Taschenlampe werden empfohlen. Des Weiteren gelten die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln.

Weiter Informationen gibt Martina Jotzeit, Telefon 01 57 / 31 83 51 78, oder per E-Mail an ahlener-haldenkreuz@web.de.