Alphörner und mystische Farben

Das erste „Ökumenische Stadtgebet“ auf der Osthalde zog am Wochenende 99 Gläubige an. Geboten bekamen sie ein klangliches und optisches Spektakel mit Alphörnern und beleuchtetem Haldenkreuz.

Der Nieselregen hat die Gläubigen, die am Samstag am ersten „Ökumenischen Stadtgebet“ auf der Zechenhalde teilgenommen haben, nicht abhalten können. Genau 99 beteiligten sich am späten Samstagnachmittag an der Aktion, die einige Besonderheiten zu bieten hatte. Nicht nur drei Alphörner erklangen immer wieder auf der Osthalde und boten ungewohnte, aber durchaus harmonische Töne. Auch das Ahlener Haldenkreuz, das mit zwölf leistungsstarken LED-Strahlern in abwechselnden Farben beleuchtet wurde, war für mehrere Stunden ein Blickfang.

Der Aufstieg erfolgte im Nieselregen. Foto: Detlef Peter Jotzeit

Bei der Gemeinschaftsaktion, die auf Initiative des Fördervereins Ahlener Haldenkreuz mit Unterstützung aller christlichen Kirchengemeinden in Ahlen durchgeführt wurde, handelte es sich um einen Erinnerungsweg für Verstorbene der Coronapandemie und Opfer der Flutkatastrophe. Gleichzeitig war die besinnliche Veranstaltung als Begleitung für Angehörige gedacht, die einen lieben Menschen verloren haben.

Im Vorfeld der Aktion waren in allen Gemeinden der Stadt Fürbitten gesammelt worden, die auf dem Weg nach oben zum Plateau der Halde abwechselnd von Marietheres Budt und Carola Paulmichl vorgetragen wurden. Einführende Worte sprach die evangelische Pfarrerin Petra Gosda. Auf halber Strecke ergriff die Vorsitzende des Fördervereins Ahlener Haldenkreuz, Martina Jotzeit, das Wort und machte anhand von Beispielen aus dem Leben von Krankenschwestern, Pflegern, Patienten und Angehörigen auf die aktuelle Notlage aufmerksam. Weitere Impulse kamen von der Evangelisch-freikirchlichen Gemeinde durch Kristin Oberheid und Markus Einars sowie Inge Piskorski (Förderverein). Ein aramäisches Totengebt auf deutsch sprach der syrisch-orthodoxe Pfarrer Jakob Zeren. Danach folgte das Vaterunser auf aramäisch, vorgetragen von jungen Gemeindemitgliedern der St.-Georg-Gemeinde. Den Abschlussimpuls und Segen auf der höchsten Erhebung der Stadt gab die evangelische Pfarrerin Dorothea Helling.

Das beleuchtete Haldenkreuz Foto: Detlef Peter Jotzeit

Für die Illumination des Haldenkreuzes zeichneten Toby Drüen und Florian Moll vom „Mobilsound“-Team verantwortlich. Ihre Strahler tauchten das stählerne Kreuz in ein fast mystisches Licht, das weithin sichtbar war. Für die Sicherheit unterwegs waren als ehrenamtlicher Helfer zudem Oliver Biemer und Rick Kowolik vom Deutschen Roten Kreuz in Ahlen.

Etwas schwieriger als erwartet

Ganz angetan von ihrem Auftritt auf der Osthalde der ehemaligen Zeche Westfalen waren die drei Alphornbläser Ernst Kuballa, Stefan Wiemer und Martin Wiemer. „Wir haben schon öfters auf Gipfeln an Gipfelkreuzen gespielt, allerdings noch nicht im Zusammenhang mit einem Kreuzweg oder Stadtgebet“, berichtet Wiemer. Etwas schwieriger als erwartet hätten sich die örtlichen Verhältnisse und die Wetterbedingungen gestaltet. „Ohne die starke Bewaldung und das Nieselwetter wären wir bestimmt in halb Ahlen zu hören gewesen“, ist er sich sicher. Ansonsten sei die Veranstaltung einer der anstrengendsten Auftritte bisher gewesen. „Wir haben den Berg ja zweimal mit den Instrumenten erklommen, um an den verschiedenen Orten zu spielen“, erklärt Wiemer und ergänzt mit einem Augenzwinkern: „Aber wir sind ja routinierte Bergsteiger.“

Das „Mobilsound“-Team mit Flo und Toby. Foto: Detlef Peter Jotzeit

Die Mitglieder der „Mutzbacher Alphornbläser – die Kölner“ waren eigens aus Odenthal (Regierungsbezirk Köln), angereist und hatten knapp zwei Stunden Fahrtzeit auf sich genommen. Getroffen hatten sich die Musiker zuvor an der Kirche St. Engelbert, in der auch die wöchentlichen Proben stattfinden.

Die Mutzbacher Alphornbläser haben seit ihrer Gründung im Jahr 2005 schon große Aufmerksamkeit erfahren. Vor Beginn der Corona-Pandemie hatten die Musiker 40 bis 50 Auftritte pro Jahr. „Langsam zieht es wieder an – dieses Jahr kommen wir auf etwa 20 Auftritte“, berichtet Stefan Wiemer, der auch Gründungsmitglied ist. Die größten Veranstaltungen fanden im FC-Köln-Stadion (45000 Zuschauer), in der Kölner Philharmonie und im Kölner Gürzenich (rund 1000 Zuschauer) sowie im Kölner Dom mit der der Kölner Musikgruppe „Die Höhner“ bei „Loss mer Singen“ statt (rund 1500 Zuhörer).

Wiemer: „Idee einfach toll“

Schade fanden es die drei Musiker, dass sie von Ahlen selbst gar nicht viel gesehen haben. „Aber das Zechengelände war schon sehr interessant“, so Wiemer. Das „Ökumenische Stadtgebet“ selbst und die Idee dazu seien einfach toll gewesen. „Insbesondere das aramäische Vaterunser hat uns beeindruckt“, so Wiemer, der sich durchaus vorstellen kann, später noch einmal wieder zu kommen nach Ahlen – wieder mit den Alphörnern.