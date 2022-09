Als Helikopter-Frauchen auf der Bühne

Sie ist auf den Hund gekommen und tritt von einem Fressnäpfchen ins andere. Die gebürtige Ahlenerin Sabine Zett liest auf höchst amüsante Weise am 16. September in der Stadthalle.

Die Bühne der Ahlener Stadthalle gehört am 13. September ihr: Sabine Zett kehrt mit ihrem Programm „Vorsicht, Helikopter-Frauchen! - wie Frau Zett unverhofft und unwissend auf den Hund kam und in diverse Futternäpfchen trat“ in ihre Heimatstadt zurück.

Die Nachbarn wissen immer, wann sie nach ihrer Rückkehr nach Hause den Ehemann und wann den Hund begrüßt. „Wenn ich an der Tür ‚Da bin ich wieder, mein kleines Purzelchen, mein Schatzilein, ich hab‘ dich so sehr vermisst!’ rufe, dann rede ich garantiert mit Hündin Lucy“, lacht Sabine Zett. „Es wird geknuddelt und gekuschelt und wir kriegen uns beide nicht mehr ein. Wenn ich daran denke, bekommt mein Mann auch ‘nen Kuss.“

Seit die Bestsellerautorin und Kolumnistin, die in Ahlen aufgewachsen ist, vor vier Jahren unerwartet und unverhofft Frauchen eines älteren spanischen Mischlings wurde, hat sich ihr Leben komplett verändert. „Ich bin ungeplant und über Nacht auf einem ganz neuen Planeten gelandet: dem der Hundebesitzer. Ich habe mich extrem doof angestellt und bin in diverse Futternäpfchen getreten, aber ich habe mich gleichzeitig in den kleinen Hund verliebt, den ich eigentlich gar nicht aufnehmen wollte.“

Auf der Bühne in der alten Heimat

Da war der ausgebildeten Journalistin, die bei der AZ volontiert hatte, klar, dass sie davon erzählen will – auch auf einer Bühne. „So entstand mein Comedy-Lese-Programm ‚Vorsicht, Helikopter-Frauchen!‘ und ich bin unglaublich stolz, die lustigen Erlebnisse auch in meiner alten Heimat und sogar in der Ahlener Stadthalle präsentieren zu dürfen – es ist eine wirkliche Ehre!“

Auf Bühnen steht die heute 54-Jährige, die ihr Abitur am Städtischen Gymnasium machte, schon seit 2010. Da schrieb sie den ersten Band ihrer Jugendbuchreihe „Hugo“, mit dem sie auf Anhieb die Spiegel-Bestsellerliste stürmte. Über 40 humorvolle Kinder- und Jugendbücher, die in über 20 Sprachen übersetzt wurden, sowie unterhaltsame Romane, Texte und Kolumnen für Erwachsene folgten.

Aus allen macht Sabine Zett seit Jahren auch Bühnenprogramme und ist damit bundesweit unterwegs. „Für die Erwachsenen sind es Geschichten aus dem Alltag, die ich mit einem Augenzwinkern erzähle. Und für Kinder mache ich interaktive Lesungen, wo sie mitmachen und mitlesen dürfen. Ich will, dass die Mädchen und Jungen ein Buch mit allen Sinnen erfassen, quasi mittendrin sind. Bücher haben es heutzutage immer schwerer, dabei ist Lesen wichtig fürs Leben!“

Seite 2018 Lese-Botschafterin

Für ihren Einsatz in Sachen Leseförderung ist die Mutter zweier mittlerweile erwachsener Kinder 2018 von der Stiftung Lesen zur „Lese-Botschafterin“ ernannt worden. In selber Funktion engagiert sich Sabine Zett ehrenamtlich seit einem Jahr auch bei der Stiftung „Schalke hilft!“ des Bundesligisten FC Schalke 04: „Es gibt so viele Kinder im Ruhrgebiet, die selbst noch im vierten Schuljahr nicht gut lesen können. Wir versuchen, die Schulen mit Bücherspenden und Lese-Aktionen zu unterstützen.“

Ihre Stärken sieht die Entertainerin, die heute in Dinslaken lebt, in der Art, wie sie die Geschichten erzählt. „Ich versuche zu unterhalten, die Menschen zum Lachen zu bringen.“ Sie beobachte den Alltag und schnappe viele Ideen für ihre Bücher, Kolumnen und Bühnenprogramme auf. Auch über ihr Leben als Hundebesitzerin, das Zett in Form von Tagebucheinträgen festhält. „Wenn du feststellt, dass die meisten Fotos auf deinem Handy vom Hund sind, du ihm ständig von deinem Tag erzählst und darüber nachdenkst, was er zu Weihnachten kriegen soll, dann weißt du: Das letzte Kind hat tatsächlich Fell.“

Nicht nur Hundefans im Publikum

Seit Sabine Zett nun als „Helikopter-Frauchen“ auf der Bühne steht, macht sie die Erfahrung, dass im Publikum nicht nur Hundefans sitzen. „Viele Leute lachen und nicken zustimmend die ganze Zeit. Andere sagen nach der Show: ‚Es war sehr lustig, aber jetzt weiß ich wieder, warum ich doch keinen Vierbeiner haben möchte‘. Ich kann es absolut nachvollziehen, muss aber für mich feststellen: Unsere Entscheidung war damals genau richtig. Hund Lucy ist nämlich super – nur sein Frauchen manchmal etwas komisch. . .“