Als Meister in der Hofglasmalerei

las ist überall in unserem Alltag vertreten. Doch aus diesem Alltäglichen machte Kunstglasermeister Hans Brockmann gerne etwas Besonderes. Vor wenigen Tagen ist der Ahlener verstorben. Im Mai wäre er 90 Jahre alt geworden.

„Man merkt gar nicht, wie die Jahrzehnte an einem vorüberziehen“, sagte Hans Brockmann vor acht Jahren, als ihm der Diamantene Meisterbrief überreicht wurde. Von 1956 bis 2008 war er Geschäftsführer der Bau- und Kunstglaserei Brockmann Doch auch in den Jahren danach blieb er weiter an alter Wirkungsstätte aktiv. Die ersten beruflichen Schritte unternahm Hans Brockmann im April 1947 im Ahlener Zweigbetrieb der Hammer Firma Kloth. Später ging es im Hauptbetrieb weiter, worauf die damals üblichen „Gesellen-Wanderjahre“ folgten. Stationen Brockmanns waren unter anderem Lünen, Gütersloh und Köln.

Die Meisterprüfung als Kunstglaser folgte am 30. Juli 1955 vor dem Prüfungsausschuss der Handwerkskammer Köln. Die erste Anstellung als Meister führte den Ahlener nach München in die Bayerische Hofglasmalerei van Treeck.

Erste Werkstatt an der Weststraße

Am 13. Oktober 1956 gründete Brockmann seinen eigenen Glaserbetrieb in Ahlen − zunächst in einer Werkstatt an der Weststraße 127. Schon in den ersten fünf Jahren vergrößerte er sich auf drei Gesellen und zwei Lehrlinge. 1962 folgte der erste Umzug zur Weststraße 117. Im Jahr darauf heiratete Brockmann Gertrud Hartmann. Aus der Ehe gingen Sohn Thomas und Tochter Martina hervor. Zwei weitere wichtige Etappen der Firmengeschichte waren der Neubau im Gewerbegebiet Kleiwellenfeld im Jahr 1969 sowie der Umzug in den noch heute bestehenden Neubau Mitte der 1990er Jahre.

Das Firmengründungsjahr 1956 war auch Brockmanns Eintrittsjahr in den Bürgerschützenverein. 1978 war er mit Erika Detmar König. 1984 wurde er zum Oberst ernannt. Amtshöhepunkt war 1988 das 300-jährige BSV-Bestehen unter dem Vorsitzenden Theo F. Leifeld. Für die Feierlichkeiten verschob Brockmann sogar seinen Hochzeitstag. 1994 übergab er sein Amt an Ludger Eckel