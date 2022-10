Als Weltmeisterin zurück aus Neapel

Dass sie soeben Weltmeisterin wurde, ist bei Fiol Thormann noch nicht wirklich angekommen. Kaum geschlafen, kaum gegessen, meldet sich die Friseurmeisterin am Mittwoch erschöpft in Ahlen zurück. Das verlängerte Wochenende in Neapel hatte sie zur Weltmeisterin werden lassen. Und zur Vize im Team-Wettbewerb ihres Verbandes auf der CMC-Mondiale. Die Mitbringsel – zwei Pokale – stehen jetzt in ihrem Salon an der Gerichtstraße am Empfangspoint. Ach, was war nicht alles schief gelaufen. . .

Im Einzelwettbewerb setzte Fiol Thormann Akzente in Pastellflieder. Foto: privat

Sehen so Weltmeister aus? Fiol Thormann entschuldigt sich zum kurzfristig angesetzten Pressetermin, noch etwas neben der Spur zu sein. Nicht einmal der Glückwunsch schafft es zur Begrüßung, aufgenommen zu werden. Am Freitag habe sie erst gegen 21 Uhr ihren Salon verlassen. Mit dem Zug sei es dann gleich zum Flughafen nach Düsseldorf gegangen, um eine fünfstündige Odyssee zu durchlaufen. Kein Shuttle, kein Taxi, kein Durchkommen an endlosen Schlangen. In Neapel warteten bereits der Team- und Einzelwettbewerb auf die Ahlenerin. In Team Deutschland stellte sie sich im Quartett der Aufgabe „My Identity“. Ein Model wurde via Schnitt und Schminke zur Hälfte als Mann, zur Hälfte als Frau hergerichtet. Fiol stylte unterdessen einen Mann zur Frau.

„ »Es ist so viel schief gelaufen.« “ Siegerin Fiol Thormann

Am Folgetag ging‘s gleich in die Einzelwettbewerbe. Im Damenfach trat die Ahlenerin für den Salon-Look an. Die Friseurmeisterin entschied sich für eine natürliche Haarfarbe in Beigeblond und setzte im vorderen Bereich Akzente in Pastellflieder. Stunden später stand sie auf dem Siegertreppchen, ohne es für sich bis zu diesem Mittwoch wirklich zu realisieren. „Es ist so viel schief gelaufen“, sagt sie und verrät, was passierte. Beim Team-Wettbewerb habe ihr Lockenstab nicht funktioniert. „Oh nein, kein Strom. Mein Herz stand plötzlich still.“ Fiol Thormann improvisierte. Im Einzel fehlte plötzlich die Bürste im Equipment. Die hatte sie in all der Anspannung, Aufregung und auch Angst, irgendetwas falsch zu machen, im Hotel liegenlassen. Erlebtes, das jetzt erst einmal verdaut werden muss. „Ich bin immer noch nicht ganz da“, entschuldigt sich die Heimkehrerin erneut. Hoffend, dass sie ihren bisher größten Wettbewerbserfolg doch noch genießen kann.