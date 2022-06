Alte Fahne ein Opfer der Flutkatastrophe

Die Schützen der Aloisus-Jugend in Ahrweiler haben in der Flut vor einem Jahr fast ihre gesamte Ausstattung verloren. Dass sie nun trotzdem ein Schützenfest veranstalten konnten, verdanken sie zahlreichen Spendern. Unter anderem aus Ahlen.

Bürgerschützenverein Ahlen übergibt Nachbildung an Aloisius-Jugend in Ahrweiler

Vor der Fahnenweihe begrüßten Vorsitzender Peter Terporten (2.v.r.) und seine Mitstreiter die Abordnung aus Ahlen in Ahrweiler. Die Zeremonie selbst nahm Pastor Jörg Myrer (nicht im Bild) vor.

Der gemeinsame Marsch durchs Ahrtor ist für die Abordnung des Bürgerschützenvereins Ahlen ein freudiges Ereignis und zugleich mit einem etwas beklemmenden Gefühl verbunden. Denn in den Tagen nach dem 14. Juli 2021 hätte hier in der Altstadt von Ahrweiler niemand gehen oder stehen können. Die Ahr hatte sich zu einem reißenden Fluss entwickelt, Häuser und Straßen standen meterhoch unter Wasser. Fahrzeuge wurden wie Spielzeug in Schaufenster und Fassaden gedrückt.

Menschen versprühen Optimismus

Auch jetzt, fast ein Jahr später, täuschen Festumzug und blauer Himmel nicht über die allgegenwärtigen Schäden hin. Gefühlt jedes zweite Schaufenster ist noch vernagelt. Spuren der Wasserlinie und des Schlamms finden sich an vielen Häusern. Und dennoch versprühen die Menschen in Ahrweiler einen Optimismus, den die Ahlener beachtlich finden.

„Wir kennen die dramatischen Bilder aus dem Fernsehen, aber selbst hier zu sein, macht das Ganze Unfassbare noch greifbarer“, sagt Josef Ostermann, Inventarienverwalter im BSV und in diesem Fall treibende Kraft zur guten Tat: „Wir hatten durch die mehrfachen Festausfälle eine sehr gute Kassenlage und uns dazu entschlossen, einen namhaften Betrag von 10 000 Euro an einen Schützenverein zu spenden, der durch diese Katastrophe arg zu leiden hatte.“ So sei der Kontakt zur Aloisius-Jugend entstanden. Sie ist neben den Junggesellenschützen und den Bürgerschützen die jüngste Gemeinschaft unter dem Schützendach von Ahrweiler.

Wände auf Rohbauniveau zurückgebaut

„Unsere Gesellschaftsfahne war im Keller der Aloisiusschule eingelagert“, berichtet Vorsitzender Peter Terporten beim Ortstermin im Keller am Samstagmorgen. Hier laufen noch immer die Trocknungsgeräte und alle Wände sind auf Rohbauniveau zurückgebaut worden. „Dass das Wasser bis hier hin, rund 800 Meter vom Fluss entfernt, kommen würde, hätte niemand für möglich gehalten.“ Somit gingen viele Devotionalien der kleinen Schützen im modrigen Schlammwasser unter und verschwanden in den Wirren der Aufräumarbeiten wahrscheinlich unter meterhohen Müllbergen. „Unsere neue Fahne, die mit dem Geld aus Ahlen angeschafft wurde, konnte allein durch Fotos rekonstruiert werden“, so Terporten. Das Ergebnis könne sich sehen lassen, lobt auch Oberleutnant Gregor Sebastian. Einige Ortsansässige, die das gute Stück an diesem Weihetag zu Gesicht bekommen, sind sogar der festen Überzeugung, es handele sich um das Original.

Die feierliche Weihezeremonie, der neben Josef Ostermann auch BSV-Pressoffizier Dirk Rösner beiwohnt, übernimmt letztlich Pastor Jörg Myrer, der sich erst wenige Stunden zuvor aus der Corona-Quarantäne freitesten konnte. „Ohne ihn wäre das Ganze fast ausgefallen“, so Terporten.

Am Samstagmittag wird es dann spannend. Am Ende holt der 15-jährige Philip Metzger des Königsvogel der Aloisius-Jugend mit einem gezielten Schuss von der Stange und lässt sich im Kreise seiner Kameraden feiern. Auf dem Schulhof der Ahrweiler Grundschule freuen sich mit dem neuen König einige Hundert interessierte Zuschauer

Abordnung des Bürgerschützenvereins in Ahrweiler Der Bürgerschützenverein Ahlen reiste mit einer Abordnung nach Ahrweiler, um eine neue Gesellschaftsfahne an die dortige Aloisius-Jugend zu übergeben. Foto: Christian Wolff Impression aus Ahrweiler Foto: Christian Wolff Die Schützen der Aloisus-Jugend haben in der Flut vor einem Jahr fast ihre gesamte Ausstattung verloren. Dass sie nun trotzdem ein Schützenfest veranstalten konnten, verdanken sie zahlreichen Spendern. Unter anderem aus Ahlen. Foto: Christian Wolff Bürgerschützenverein Ahlen mit Abordnung in Ahrweiler. Foto: Christian Wolff Der Bürgerschützenverein Ahlen reiste mit einer Abordnung nach Ahrweiler, um eine neue Gesellschaftsfahne an die dortige Aloisius-Jugend zu übergeben. Foto: Christian Wolff Abordnung des Bürgerschützenvereins Ahlen in Ahrweiler. Foto: Christian Wolff Der Bürgerschützenverein Ahlen reiste mit einer Abordnung nach Ahrweiler, um eine neue Gesellschaftsfahne an die dortige Aloisius-Jugend zu übergeben. Foto: Christian Wolff Die Schützen der Aloisus-Jugend haben in der Flut vor einem Jahr fast ihre gesamte Ausstattung verloren. Dass sie nun trotzdem ein Schützenfest veranstalten konnten, verdanken sie zahlreichen Spendern. Unter anderem aus Ahlen. Foto: Christian Wolff Der Bürgerschützenverein Ahlen reiste mit einer Abordnung nach Ahrweiler, um eine neue Gesellschaftsfahne an die dortige Aloisius-Jugend zu übergeben. Foto: Christian Wolff Der Bürgerschützenverein Ahlen reiste mit einer Abordnung nach Ahrweiler, um eine neue Gesellschaftsfahne an die dortige Aloisius-Jugend zu übergeben. Foto: Christian Wolff Der Bürgerschützenverein Ahlen reiste mit einer Abordnung nach Ahrweiler, um eine neue Gesellschaftsfahne an die dortige Aloisius-Jugend zu übergeben. Foto: Christian Wolff Keller der Aloisius-Schule in Ahrweiler Foto: Christian Wolff Der Bürgerschützenverein Ahlen reiste mit einer Abordnung nach Ahrweiler, um eine neue Gesellschaftsfahne an die dortige Aloisius-Jugend zu übergeben. Foto: Christian Wolff Keller der Aloisius-Schule Ahrweiler Foto: Christian Wolff Neue Fahne für die Aloisius-Jugend in Ahrweiler Foto: Christian Wolff Abordnung des Bürgerschützenvereins Ahlen in Ahrweiler. Foto: Junggesellenschützen Ahrweiler Abordnung des Bürgerschützenvereins Ahlen in Ahrweiler. Foto: Junggesellenschützen Ahrweiler Abordnung des Bürgerschützenvereins Ahlen in Ahrweiler. Foto: Christian Wolff Übergabe neue Fahne in Ahrweiler Foto: Bürgerschützenverein Ahlen Abordnung des Bürgerschützenvereins Ahlen in Ahrweiler. Foto: Christian Wolff Abordnung des Bürgerschützenvereins Ahlen in Ahrweiler. Foto: Junggesellenschützen Ahrweiler Abordnung des Bürgerschützenvereins Ahlen in Ahrweiler. Foto: Christian Wolff Abordnung des Bürgerschützenvereins Ahlen in Ahrweiler. Foto: Christian Wolff Gebäudeinschrift in Ahrweiler Foto: Christian Wolff Abordnung des Bürgerschützenvereins Ahlen in Ahrweiler. Foto: Christian Wolff Abordnung des Bürgerschützenvereins Ahlen in Ahrweiler. Foto: Christian Wolff Marsch durchs Ahrtor Foto: Junggesellenschützen Ahrweiler Abordnung des Bürgerschützenvereins Ahlen in Ahrweiler. Foto: Christian Wolff Abordnung des Bürgerschützenvereins Ahlen in Ahrweiler. Foto: Christian Wolff Abordnung des Bürgerschützenvereins Ahlen in Ahrweiler. Foto: Christian Wolff Josef Ostermann und Dirk Rösner Foto: Christian Wolff Abordnung des Bürgerschützenvereins Ahlen in Ahrweiler. Foto: Christian Wolff

Beim anschließenden traditionellen Einzug durchs Ahrtor in die Ahrweiler Altstadt brandet erneut lauter Jubel auf. Die Ahlener sind mittendrin, dürfen mitmarschieren und als bescheidenen Dank im Anschluss am gemeinsamen Mittagessen in der Bürgerhalle teilnehmen. Einen guten Tropfen Wein gibt‘s obendrein. „Diese Gastfreundschaft und Herzlichkeit ist enorm angesichts der schweren Schicksale, die dahinterstehen“, sagt Oberleutnant Dirk Rösner.

Die Einladung zu einem Gegenbesuch in Ahlen – vielleicht zum Winterball – spricht Josef Ostermann direkt aus. „Vielleicht entsteht dadurch sogar eine neue partnerschaftliche Verbindung“, wünscht er sich. „Wir kommen auch gerne wieder.“