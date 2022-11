Am besten gleich im „Beat-Club-Outfit“

Passender Ort für eine Zeitreise in die swinging Sixties: Die Band „Smoke“ lädt in wenigen Tagen zum Beat-Abend ins „Kulturgut Samson“ ein.

Die erste Musiksendung im Deutschen Fernsehen, die nur für junge Leute gemacht war, begann 1965 mit einer Entschuldigung des späteren „Tagesschau“-Sprechers Wilhelm Wieben: „Sie aber, meine Damen und Herren, die Beat-Musik nicht mögen, bitten wir um Verständnis“, sagte er.

Spenden immer willkommen

Im Jahr 1972, also vor genau 50 Jahren, flimmerte der letzte von Radio Bremen produzierte „Beat-Club“ über die Mattscheibe. Die Band „Smoke“ nimmt dieses Ereignis zum Anlass, die Klassiker aus dieser Ära am 19. November (Samstag) in einer Oldie-Night zu präsentieren. Peter Feldhaus, Jupp Steffens, Axel Ronig, Michael König und Wolfgang Brand laden zum Konzert ins „Kulturgut Samson“, Tönnishäuschen 7, ein. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, aber freiwillige Spenden für die Sanierung der „Alten Schänke“ und ihrer Anlagen sind gerne gesehen.

„Klasse wäre es, wenn die Besucher auch in den passenden Klamotten kommen“, wünscht sich Axel Ronig und nennt Rüschenhemden, Shirts und Kleider in bunten Farben als typische „Modemacken“ der späten 1960er Jahre. „Beat-Club-Outfit“ eben.