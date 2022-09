Am Ende haben alle gewonnen

Mit einem Herbstbiwak läutete der Allgemeine Schützenverein am Wochenende das nahende Ende der Freiluftsaison ein. Zeitweise Regenschauer hielten die Akteure dabei nicht zurück.

Die Organisatoren des Kinderbiathlons waren sich am Ende des Wettbewerbs einig: „Alle sind Sieger!“ Und so wurden neben lobenden Worten fleißig Urkunden verteilt.

Ein echter Schütze ist wetterfest. Das gilt im Wibbeltdorf sowohl für die altgedienten Grünröcke als auch für die Kleinen aus der Kinderkompanie, die erst in diesem Jahr am Christi-Himmelfahrts-Tag ihre umjubelte Premiere feierte. Am Samstagnachmittag lockte das Vereinsbiwak auf den Schützenplatz.

„Das meiste wird sich heute wohl unterhalb des Daches abspielen“, meinte Friedrich Eilert, Vorsitzender des Allgemeinen Schützenvereins Vorhelm. Der Blick zum Himmel bot zwar immer wieder längere Lichtblicke, doch der eine oder andere Regenschauer musste von den Gästen und Organisatoren ertragen werden.

„Wir ziehen unseren Biathlonwettbewerb für die Kinder auf jeden Fall durch“, sagte Guido Keil. Gemeinsam mit Robert Ropos und Jens Czybulka hatte Keil einen zweistündigen Wettkampf vorbereitet. „Wir hatten viel Spaß und waren uns am Ende einig: Gewonnen haben alle!“ Somit durften auch gleich mehrere Urkunden zur Erinnerung verteilt werden.

Parallel gab‘s für die älteren Schützen einen ebenso spannenden Schießwettbewerb, bei dem die dritte Kompanie „Bronze“ holte. Auf dem zweiten Platz landeten die Jungschützen. Tagessieger wurden die ehemaligen Majestäten aus der Königskompanie.

Neben dem sportlichen Wettkampf stand an diesem Nachmittag das zwanglose Beisammensein an erster Stelle. Friedrich Eilert freute sich, dass neben dem amtierenden Regenten seines Vereins, Oliver Thiel, auch die Schützenkönige aus den Nachbarorten – Stefan Humberg aus Tönnishäuschen und Ralf Senger aus Enniger – den Weg in den Nachtkamp gefunden hatten.

Versammlung steht bevor

Unterdessen steht schon der nächste Termin ins Haus: Die Herbstversammlung des Allgemeinen Schützenvereins Vorhelm soll am 14. Oktober (Freitag) im Hotel Witte, Hauptstraße, abgehalten werden. Beginn ist um 20 Uhr. „Wir freuen uns, wenn wir zahlreiche Teilnehmer begrüßen können, denn es gilt die Weichen für 2023 zu stellen. Auch da haben wir einiges vor“, sagte Friedrich Eilert.