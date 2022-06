Am Ende war‘s ein echtes Drama

Nach drei Jahren Pandemiepause hat die Schützenbruderschaft St. Antonius in Tönnishäuschen mit Stefan Humberg einen neuen Schützenkönig. Um 20.06 Uhr traf der 420. Schuss den Rest des einstmals stolzen Aars. Zu seiner Königin berief der neue Regent Judith Jäger.

Die Sonne lachte bei sommerlich-angenehmen Temperaturen mit den Schützen um die Wette, als sie am frühen Fronleichnamsnachmittag auf dem Festplatz an der Alten Schule antraten. Dort verkündete Major Friedhelm Hanskötter mit Augenzwinkern die Neuheit, man habe im Festzelt eine Stempeluhr installiert, damit die Schützen ihre Dienstzeit nachhalten können. „Das gibt es wohl nirgendwo in Deutschland“, mutmaßte der Major anschließend. Die Jungschützen hatten da ihre Stempelkarten schon in der Tasche. Auch Oberst Reinhard Hennenberg zeigte sich guter Dinge: „Ich weiß nicht, ob das da oben ein Adler oder Schwarzstorch ist – heute jedenfalls ist er nicht geschützt!“ Wenig später bekannte der scheidende König Marvin Brüggemann beim Fahneabholen vor dem Hof Lohoff, er hätte keine bessere Königin als Marina Mejauschek haben können: „Sie ist mir sogar nach jedem Tanz treu geblieben.“

Um 15.40 Uhr gaben die scheidenden Majestäten sowie der neue Schützenvereinsvorsitzende Martin Steltig ihre Ehrenschüsse ab und eröffneten damit das Vogelschießen. Auf dem Festplatz zeigten sich schnell die Vorzüge einer Wiese, die nun mitgenutzt werden konnte und so die Kinderbelustigung räumlich entzerrte. Auf eine besondere Situation wies Schießwart Georg Hoppe im kleinen Kreis hin: „Die Munition ist knapp dieses Jahr – für Tönnishäuschen habe ich aber genug.“

An der Stange hingegen zeichnete sich im Verlauf des Vogelschießens ein Drama ab, weil niemand die Königswürde erlangen wollte. Lediglich beim Schießen der Insignien war Betrieb an der Vogelstange Erfolgreich zeigte sich als erster Schütze Ralf Füchtenhans beim Schießen der Insignien, als er mit dem 4. Schuss die Krone herunterholte. Das Zepter traf Leon Schwarte (69. Schuss), den Apfel brachte Markus Kocka zu Fall (173.). Die linke Schwinge sicherte sich Andreas Demski (314.), die rechte Schwinge Markus Avermiddig (314). Wiederum Markus Kocka holte sich mit dem Stoß (318.) die letzte Insignie.

Ab 17.45 Uhr zog sich das Vogelschießen zäh dahin, lange Pausen mit nur wenigen Schützen charakterisierten das Finale. Gegen 18.30 Uhr atmeten viele Schützen auf, als Markus Avermiddig das Heft in die Hand zu nehmen schien, doch nur zehn Minuten später platzte die Hoffnung mit dem Rückzug des Jungschützen. Daraufhin zogen nur wenige den Abzug des Gewehrs. Erst um 19.47 Uhr entschied sich ein Quartett mit Dennis Beese, Markus Bergedieck, Stephan Berkhoff und Stefan Humberg nach gemeinsamer Absprache, den König untereinander zu ermitteln, nachdem auf dem Schützenplatz ratlose Gespräche aufkamen, ob es in diesem Jahr überhaupt einen Schützenkönig geben würde. Parallel wurde im Hintergrund durch Gespräche Überzeugungsarbeit geleistet – erfolglos. Das Schicksal entschied sich schließlich für Stefan Humberg. „Es war null geplant, ich freue mich, dass wir im Viererteam so gut harmoniert haben“, war eine der ersten Reaktionen des neuen Regenten nach dem Treffer ins Schwarze.