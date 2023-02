Am Tag der Flucht war kein Grenzer da

Dieter Peters besitzt ein ganz besonderes Fahrrad. Es hat ihm nicht nur viele sportliche Erfolge beschert, sondern auch die Flucht aus der DDR ermöglicht. Das war am 28. August 1958.

Wer ganz genau hinschaut, erkennt unter dem „Diamant“-Typenschild den kleinen Zusatz „Karl-Marx-Stadt“. Das gelbe Rennrad wurde also zu DDR-Zeiten in Chemnitz hergestellt. Damals war es blau. Es gehört Dieter Peters. Mit diesem Drahtesel verbindet ihn jedoch mehr als nur die Herkunft. Durch seine Sportbegeisterung gelang dem Ahlener vor 65 Jahren die Flucht in den Westen.