Ampel steuert mit Intelligenz

Die Einmündung Hammer Straße / Oestricher Weg ist wieder Kreuzung. Mit der Wiederfreigabe ging am Donnerstagvormittag gleich eine neue Ampelanlage ans Netz, die „mitdenkt“. Einen separaten Linksabbieger ins Wohngebiet gibt‘s jetzt auch noch.

Wie die neue Technik tickt, weiß Ansgar Drees, Projektbegleiter bei den Ahlener Umweltbetrieben: „Die Hammer Straße hat Dauergrün.“ Und springt um auf Rot, wenn Fahrzeuge auf dem Oestricher Weg über Induktionsschleifen rollen. Die stecken auch im neuen Linksabbieger der Hammer Straße, der stadteinwärts auf den Oestricher Weg führt. Nachfolgender Verkehr kann jetzt flüssig dran vorbei fließen.

Anders die Ampelaktivierung für die, die gegenüber das Kanzlei-Gelände verlassen. Eine Videokamera löst über Kontrastbilder ein Umschalten aus.

Offizielle Freigabe der Ampelkreuzung Hammer Straße / Oestricher Weg. Der Bürgermeister (3.v.l.) packt mit an. Foto: Ulrich Gösmann

Wäre da noch die ÖPNV-Priorisierung. Linienbusse schicken automatisch ihre Information an die Anlage, in Kürze die Kreuzung zu passieren. Die reagiert. Und priorisiert, wie Ansgar Drees erklärt. Anpassungsfähig ist die Ampelsteuerung auch in der Länge ihrer Grünphasen. Heißt: viel Verkehr, längere Intervalle.

Der Kreuzungsausbau ist eine Gemeinschaftsmaßnahme von Stadt und Landesbetrieb Straßen NRW. Die Baukosten liegen bei 430 000 Euro, auf die Lichtzeichenanlage entfallen 40 000 Euro. Sie ist mit einer Akustik für Sehbehinderte ausgestattet. Im Zuge des Umbaus wurden auch der Schmutz- und Regenwasserkanal auf 60 Metern Länge erneuert.

„Ich glaube, dass es zu einer deutlichen Entspannung im Knotenpunkt kommen wird“, sagt Bürgermeister Dr. Alexander Berger. Autofahrer, die seit Mitte Januar die Umleitung über die Walstedder Straße nahmen, mussten sich insbesondere in den letzten zwei Wochen in Geduld üben. Solange die B 58 zwischen Ahlen und Drensteinfurt Einbahnstraße ist, ist die Walstedder Straße auch Umleitungsstrecke. Leser berichteten in dieser Woche von langen Rückstaus insbesondere während des Berufsverkehrs am Morgen und Nachmittag teils bis zur zur Gaststätte Quante.

Nichts mehr, was stört. Die Kreuzung ist wieder frei. Foto: Ulrich Gösmann

Ganz frei von Baustellenampel-Steuerung ist die Hammer Straße allerdings nur bis zum Wochenende. Ab kommenden Montag (9. Mai) starten Straßenbauarbeiten 200 Meter weiter stadtauswärts bis in die Sommerferien (wir berichteten).