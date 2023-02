An den Gestank von Schwefel gewöhnt

Vulkane faszinieren ihn seit seiner Kindheit. Als Profi- und Reisefotograf kam Heiko Beyer in den letzten Jahren vielen dieser Feuerberge rund um die Erde so nah wie nur wenige Menschen.

Spektakuläre Bilder gelangen Heiko Beyer am Vulkan Erta Ale in Äthiopien.

Selten war ein Multivisionsvortrag so „frisch“ wie „Das große Vulkan-Abenteuer“. Denn der Fotograf Heiko Beyer zeigte ihn am Donnerstagabend in Ahlen erst zum vierten Mal. Sieben Vulkane in sieben Ländern und auf vier Kontinenten waren seine Reiseziele. In der zusammen mit der Stadthalle und der Volksbank präsentierten Veranstaltung gab Beyer aber auch den Menschen und der Natur an den Vulkanen einen Raum.

Glühende Lavaströme als roter Faden

„Vulkane zogen mich als Kind schon in ihren Bann“, gab Dr. Heiko Beyer, der in Mikroelektronik promoviert hat, als Antwort auf die vielgestellte Frage, wie er zu dem Thema gekommen ist. So reifte irgendwann die Idee, aktive Vulkane rund um die Erde zu fotografieren. Erste Reiseziele waren der Volcano und der Stromboli auf den Äolischen Inseln nördlich von Sizilien. Schon diese Aufnahmen zeigten, was sich sprichwörtlich wie ein roter Faden durch die Präsentation zog: eine glühendrote Lavamasse wabernd in einem Krater, akustisch umrahmt von einem Zischen. An einigen Stellen treten rauchende Schwefeldämpfe aus. Schwefel begleitet den in Erlangen wohnenden Fotografen immerzu, an den Gestank nach faulen Eiern hat er sich gewöhnt.

Heiko Beyer aus Erlangen war schom zum sechsten Mal in der Multivisionsreihe in der Stadthalle Ahlen zu Gast. Foto: Ralf Steinhorst

Eigentlich menschenfeindliche Umgebungen, mit der die an und mit den Feuerbergen lebenden Menschen nicht ängstlich, aber respektvoll umgehen. Wie die gebürtige Österreicherin Barbara Engele am Stromboli: „Der Vulkan ist speziell, aber er ist nicht schlimm, er ist ein Freund. Hier hat niemand Angst gehabt, den ich kenne“, erzählt sie dem Fotografen. Unbehagen anderer Art sollten dagegen bei den Besuchen der afrikanischen Vulkane Arta Ale und Dallol in Äthiopien sowie dem Nyiragongo im äthiopischen Nationalpark Virunga aufkommen. Alle drei liegen in Bürgerkriegsgebieten, Beyer stand ständig unter dem Schutz bewaffneter Krieger.

„ Es wird immer heißer, ich fühle mich wie im Backofen. “ Heiko Beyer

Waren die Salzseen am Arta Ale beeindruckend, so furchteinflößend zeigte sich das Klima. „Es wird immer heißer, ich fühle mich wie im Backofen“, so der Kommentar von Heiko Beyer. Trotzdem wohnen auch dort Menschen, die vom Salzabbau leben. Mit Achmed Ali, Kriegsveteran aus dem Volk der Afar, entwickelt sich sogar ein herzliches Verhältnis. Auf Bewohner einer anderen Spezies trifft Heiko Beyer dagegen am Nyiragongo, wo er Berggorillas begegnet. Beeindruckende Foto- und Videoaufnahmen gerade des Nachwuchses begeisterten das Publikum.

Von Island bis zur Südsee

Gewaltloser geht es auf Island zu. Der Vulkan Eyjafjallajökull, dessen Ausbruch im Jahr 2010 den europäischen Flugverkehr lahmlegte, war das Ziel. So identisch die Lavamassen an allen Vulkanen sind, auch hier macht die Umgebung einen Unterschied. Der Vulkan hat einen Gletscher in nächster Umgebung. Wie auch der Vulkan White Island auf einer unbewohnten Insel im Norden Neuseelands. Hier zeigt sich die Gefährlichkeit von Vulkanen. Nur wenige Monate nach dem Besuch von Heiko Beyer explodiert die Vulkaninsel komplett und ist jetzt nicht mehr zugänglich.

Die Vulkane Vanuatu in der Südsee sowie Iljen in Indonesien bilden schließlich den Abschluss des Vortrags, wieder gespickt mit herzlichen Begegnungen mit dort lebenden Menschen. Ein Vortrag, den auch Moderator Peter Harke beeindruckte: „Großes Kino.“