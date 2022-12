An schnelle Rückkehr glaubt keiner mehr

Die Bastelaktionen in der Mammutschule kommen bei den Kindern besonders gut an, organisiert werden sie von Elena Darnauer und Tanja Shustyty als Ehrenamtliche des Caritasverbands.

„Wenn sie kommen, weinen sie, wenn sie gehen, weinen sie auch.“ Das sagt Ilker Balicioglu. Gemeinsam mit Dr. Alina Bergedieck leitet er im Auftrag des Arbeiter Samariterbunds (ASB) die Notunterkunft in der ehemaligen Mammutschule. Zwischen Ankunft der Flüchtlinge und Umzug in eine Wohnung liegen Wochen und Monate voller Angst und Unsicherheit. Über 500 geflüchtete Menschen aus der Ukraine haben in Ahlen nach einer oft dramatischen Flucht vor dem Krieg ein neues Zuhause gefunden. In der Notunterkunft leben derzeit 161 Menschen, unter ihnen 50 Kinder im Alter bis zu 17 Jahren.