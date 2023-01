Angeklagter nicht als Täter identifiziert

Verhandlung am Schöffengericht

Ein ganzer Strauß von Anklagen gegen einen 27-jährigen Ahlener wurde am Mittwoch vorm Amtsgericht verhandelt. Die Vorwürfe: Diebstähle, Beleidigung, Bedrohung und mehr. Hauptanklagepunkt war der schwere Diebstahl eines Gaming-Laptops bei Expert Promedia. Davon wurde der gelernte Metallbauer jedoch nach langer Verhandlung freigesprochen.

Der Mann sollte im März vergangenen Jahres den Computer mit Zubehör gestohlen und den Verkäufer während der Flucht mit dem Leben bedroht haben, trug der Staatsanwalt vor. Weiter soll es im Juli eine Reihe von Bedrohungen gegen einen Zeugen und kurz darauf eine wüste Schimpftirade mit beleidigenden Äußerungen gegen die herbeigerufenen Polizisten gegeben haben.

In Handschellen vorm Richter

Der Angeklagte kam aus der U-Haft in Handschellen ins Gericht. Er gestand die meisten Taten ein. „Doch den Laptop habe ich nicht gestohlen“, sagte er und beteuerte unter Tränen, damit nichts zu tun zu haben. Auch habe er mehrfach das Geschäft aufgesucht, um dieses Missverständnis zu klären.

Der als Zeuge geladene Verkäufer beschrieb den Tathergang. Er schilderte, wie der Täter sich von ihm zunächst beraten ließ. „Dabei konnte ich ihn nicht erkennen, er trug eine Maske und eine Kopfbedeckung. Auf dem Weg zu Kasse lief er mit dem verpackten Gerät nach draußen“, berichtete der Zeuge. Er habe mit Kollegen die Verfolgung aufgenommen. „Ich stand etwas unter Schock, der Täter drohte, eine Waffe zu haben und sie zu gebrauchen. Dann versuchte er, mich zu packen und zu schlagen“, erklärte der junge Mann.

Nur die Maske gesehen

An einem nahen Kiosk habe er Hilfe bekommen. Jemand habe den Dieb umgestoßen und die Polizei gerufen. „Doch an die Person kann ich mich nicht erinnern, ich sah nur die Maske. Aber von der Statur her würde ich den Angeklagten eher nicht identifizieren.“

So ging es auch weiteren Zeugen. Weder Stimme noch Statur brachten sie mit dem Angeklagten zusammen. Nur ein Zeuge war sich sicher, den Täter vor sich zu haben.

Anschließend ging es noch um die Beleidigung eines einen 55-jährigen Ahleners. Die hatte der Anklagte massiv und grundlos ausgesprochen. Nach der Aussage des Geschädigte bat der 27-Jährige den Zeugen dafür um Entschuldigung.

Die Staatsanwaltschaft plädierte auf schuldig in den Anklagepunkten. Der Ankläger sah den Computerdiebstahl als erwiesen an. Der Verteidiger des Ahleners beantragte in seinem Plädoyer hingegen einen Freispruch.

Dem folgten auch die Richter in Bezug auf die Diebstahlsanklage. Für die Beleidigung gab es eine viermonatige Freiheitsstrafe.