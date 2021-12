Angelika Watteroths Blick auf Teltow

„Wer mag, kann sich auf einen regelrechten Kunstpfad begeben, den es so nur selten in Ahlen zu begehen gibt“, sagt der städtische Kulturfachbereichsleiter Christoph Wessels und macht damit aufmerksam auf eine Ausstellung in der Stadtbücherei. Zu sehen sind dort Werke der Teltower Künstlerin Angelika Watteroth. Sie stammt aus Ahlens Partnerstadt in Brandenburg und zeigt ihr Können derzeit auch an der Trafostation am Alten Hof. Im Rahmen von „BürgerArtig“ sind dort ihre Bilder und die des Teltower Fotografen Dirk Pagels zu sehen. „Beide Orte liegen nur einen Sprung voneinander entfernt und laden zum gemeinsamen Besuch ein“, so Christoph Wessels.

Studium der Werbegrafik

Die Malerin Angelika Watteroth, Jahrgang 1947, wendete sich neben Beruf, Haushalt und Kindererziehung 1982 dem Fernstudium Werbegrafik zu. Drei Jahre später schloss sie ihr Studium an einer Schweizer Universität erfolgreich ab. Ihr Talent für Malerei und Zeichnung entwickelt sie bereits im Kunst-Leistungskurs in ihrer Gymnasialzeit. Im Jahr 2000 wurde sie vorzeitig pensioniert und begann ihren Weg in die Malerei. Durch die Beschäftigung mit dem Werk Lyonel Feiningers erfuhren ihre Bilder einen deutlichen Wandel. Sie sagt selbst: „Es waren meine Gefühle, die die Farbentwicklung der Bilder bestimmten.“ Inzwischen habe die gegenständliche Darstellung wieder zugenommen.

Bis Mitte Februar ist die Ausstellung zu den Öffnungszeiten der Stadtbücherei zu sehen: montags bis freitags 10 bis 12.30 Uhr, 14.30 bis 18 Uhr (mittwochs und vom 24. bis 31. Dezember geschlossen).