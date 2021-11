Angestellte durch Pfefferspray verletzt

Bei einem Raubüberfall auf eine Tankstelle an der Warendorfer Straße wurde am Sonntagabend eine Angestellte verletzt. Der Täter sprühte der 18-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht. Er erbeutete Bargeld und Zigaretten und konnte unerkannt flüchten.

Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und Polizei am Tatort an der Warendorfer Straße: Rettungskräfte kümmerten sich um die bei dem Überfall auf die Tankstelle verletzte Angestellte.

Am Sonntagabend um 22.30 Uhr betrat ein Unbekannter eine Tankstelle an der Warendorfer Straße, sprühte der Angestellten Pfefferspray in das Gesicht und stahl das in der Kasse vorhandene Bargeld sowie Zigaretten. Bei dem Angriff wurde die 18-jährige Ahlenerin verletzt. Rettungskräfte brachten die junge Frau zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus, nachdem ein 32-Jähriger auf die Tat aufmerksam geworden war und nach dem Rechten sah.

Der Täter erweckte zunächst den Anschein, etwas kaufen zu wollen, wählte einen Artikel aus und legte Geld auf den Tresen. Als die Angestellte ihm das Wechselgeld aushändigte, griff er sie an. Die 18-Jährige suchte daraufhin einen angrenzenden Büroraum auf und zog die Tür zu. Der Unbekannte brach nun die Kasse auf, stahl das darin befindliche Bargeld und packte noch mehrere Zigarettenpackungen in seine Umhängetasche. Anschließend flüchtete er mit einem E-Scooter-Roller über die Straße Im Els­ken. Kurz drauf kehrte der Mann noch einmal zum Tankstellengelände zurück, umkreiste das Gebäude und flüchtete ein weiteres Mal über die Straße Im Elsken.

Mehrere Personen hatten den Täter gesehen und gaben an, dass er etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß und von schlanker Statur war. Er trug eine schwarze Jogginghose mit weißen Längsstreifen, schwarze Schuhe mit weißer Sohle, einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Jacke, eine schwarze Base-Cap, eine schwarze Maskierung und und eine Uhr mit dunkler Anzeige und rotem Armband am linken Handgelenk. Der Flüchtige hatte eine schwarze Umhängetasche dabei, die er möglicherweise über dem Oberkörper oder der rechten Schulter trug. Der von ihm benutzte E-Scooter war schwarz und unbeleuchtet.

Wer kennt den Tatverdächtigen und kann Angaben zu ihm machen? Wer hat den Mann vor der Tat oder bei seiner Flucht gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 96 50, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.