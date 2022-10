Angetrunken zum Volltanken

Er war angetrunken, als er am Montagabend seinen Wagen voll tanken wollte. Zunächst setzte der Ahlener an einer Tankstelle an der Dolberger Straße den Zapfhahn an. Die Rechnung konnte er nach Polizeiangaben allerdings nicht zahlen, da seine EC-Karte nicht funktionierte. Als Pfand ließ der 45-Jährige Autoschlüssel und Pkw an der Tankstelle zurück. Der 21-jährige Mitarbeiter informierte daraufhin die Polizei. Beamte suchten die Anschrift des Fahrzeughalters auf und trafen auf den 45-Jährigen. Im Gespräch mit dem Ahlener stellten sie fest, dass er offensichtlich alkoholisiert war. Der Mann gab zu, mit dem Pkw zur Tankstelle gefahren zu sein. Aufgrund des positiven Ergebnisses eines Atemalkoholtests nahmen die Beamten den 45-Jährigen mit. Sie ließen eine Blutproben entnehmen und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.Wegen des Verdachts des Tankbetrugs, des alkoholisierten Fahrens und weil er keinen Führerschein besitzt.