Angst um Sicherheit von Schülern

Viele Mädchen und Jungen nutzen die Bushaltestelle an der Warendorfer Straße, denn in der Nähe sind die Schulen. Deswegen sollte ein Tempolimit her, findet Anwohner Nico Kowald.

Nico Kowald ist Anlieger der Warendorfer Straße und Vater einer Tochter. Der Familienvater sorgt sich täglich um die Sicherheit der Schulkinder, die an de Haltestelle Spilbrinkstraße ein- und aussteigen. In der Sitzung des Ausschusses für Ordnung, öffentliche Einrichtungen, Digitalisierung und Anregungen bat der Vorsitzende Ralf Marciniak Nico Kowald, sein Anliegen selbst vorzutragen.

Seinen Antrag zwischen Konrad-Adenauer-Ring und Spilbrinkstraße eine Tempo-30-Zone einzurichten, begründete Nico Kowald mit dem erheblichen Schüleraufkommen an der Bushaltestelle stadteinwärts. In seinem Bürgerantrag schreibt er, dass sich die allgemeinbildenden Schulen auf dem Campus von St. Michael und die Therese-Münsterteicher-Gesamtschule nur in 250 Meter Entfernung zur Haltestelle befinden. Vor Schulen und Kindergärten sei laut Straßenverkehrsordnung eine Tempobegrenzung auf 30 Stundenkilometer durchaus zulässig. Im Übrigen verwies Nico Kowald auf die Tempo-30-Zone auf dem Vorhelmer Weg in Höhe von St. Michael.



Umsetzung aufwendiger

Der Leiter der Ahlener Umweltbetriebe, Bernd Döding, stand dem Anliegen grundsätzlich positiv gegenüber. Eine mögliche Umsetzung gestalte sich allerdings aufwendiger, als es auf den ersten Blick erscheine. Bei der Warendorfer Straße handele es sich um eine Landesstraße, so dass also auch der Straßenlastträger von vornherein in die Überlegungen einzubeziehen sei.

Darüber hinaus gebe es auch für den Einmündungsbereich von Lütkeweg und Warendorfer Straße eine ähnliche Forderung aus dem politischen Raum. Dann sollten aber bitte auch gleich Moltkestraße und Gerichtsstraße in solche Überlegungen einbezogen werden, hieß es von Martin Hegselmann (CDU) und anderen. Die Ankündigung Dödings, dass das gesamte innerstädtische Verkehrskonzept einer Neubewertung im Hinblick auf Emissionen und Klimaneutralität unterzogen werde, veranlasste Dieter Bröer (Bündnis 90 / Die Grünen) und Bernd Meiwes (SPD) zu der Forderung, auch temporäre Möglichkeiten zu prüfen, ehe ein neues Gesamtkonzept vorliege.

Schild verdeckt

Der Vorsitzende Ralf Marciniak wies darauf hin, dass das Schild auf dem Lütkeweg, das die Tempo-30-Begrenzung in der Kurve aufhebe, teilweise verdeckt sei. Dabei handele es sich um ein Überbleibsel der jüngsten Baumaßnahme, meinte Frank Heidelmann (FWG).