Anschaffung von Wohncontainern

Die Fatih Moschee startet am 4. und 5. März eine weitere Hilfsaktion. Schlemmen für den guten Zweck ist dann angesagt.

Nach dem großen Erfolg der ersten Aktion, bei der innerhalb eines Tages mehr als 18 000 Euro für die Überlebenden der Erdbebenkatastrophe in der Türkei gesammelt worden waren, geht die Hilfe weiter.

Am Wochenende 4. und 5. März, jeweils von 12 bis 19 Uhr, haben die Mitglieder der Fatih-Moschee mit ihrem Vorsitzenden Metin Atis an der Zeppelinstraße 45 wieder viele Stände mit leckeren Speisen und Getränken sowie ein Kuchenbuffet aufgebaut. „Niemand soll frieren“ und „Gemeinsam für eine bessere Zukunft“ sind die Mottos der Solidaritätsaktion für die Überlebenden des Erdbebens im Südosten der Türkei.

Noch größeres Angebot

Dieses Mal ist das Angebot an Speisen und Getränken noch wesentlich größer als beim ersten Mal, verspricht Metin Ates eine kulinarische Vielfalt. So kann die Küche an diesem Wochenende kalt bleiben. Den Besucherinnen und Besuchern wird es hingegen nicht kalt, denn beheizte Sitzplätze im Zelt sorgen für Gemütlichkeit.

Jeder Cent ist willkommen, von dem Erlös sollen in der Türkei gefertigte Wohncontainer angeschafft werden.