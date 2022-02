Antworten auf Fragen der Zukunft

„Zukunft nachhaltig gestalten“ ist der anspruchsvolle Titel des neuen Phänomexx-Projekts. Seit Montag erforschen Kinder der vierten bis sechsten Klasse auf dem Zechengelände diese großen Fragen der Zukunft. Am Mittwoch stellte Anna Weber, didaktische Leiterin des Phänomexx, zusammen mit dem Vorsitzenden Reinhardt Böhm das neue Format den Sponsoren des außerschulischen Lernlabors vor.

„Das Projekt ist in drei Blöcke geteilt: in die erneuerbaren Energien, den Klimaschutz und das umfassende Thema Kunststoff“, erläuterte Reinhardt Böhm. Diese Themen teilen sich in insgesamt 30 Experimente. „Die wurden zwischen Ende Januar und Anfang Februar in fünf Fortbildungen für Lehrkräfte vorbereitet“, ergänzte Anna Weber.

Forscherheft zum Weiterarbeiten

Dazu komme das schon traditionelle „Forscherheft“. Damit können die Schulen die Experimente des Labortages im Phänomexx noch über den ganzen Schuljahresrest weiterbearbeiten.

Das zukunftsweisende Projekt mit seinen Experimenten ist so kindgerecht aufgebaut, dass die jungen Forscherinnen und Forscher tatsächlich komplexe Vorgänge wie die Entstehung und Auswirkungen der Photosynthese buchstäblich begreifen. „Wir wollen den Kindern das Basiswissen der Naturwissenschaften nahebringen“, hob Anna Weber hervor.

Die didaktische Leiterin Anna Weber erklärt das Experiment zur Photosynthese. Foto: Peter Schniederjürgen

Die Phänomexx-Verantwortlichen sowie Sponsoren und Förderer zogen nach der Einführung am Mittwoch ins Labor und die Gäste konnten sich selbst an den Experimenten versuchen. So konnten Theresa Kohlstedt, Ausbildungsleiterin bei Kaldewei, Lutz Henke von der Stadt Ahlen, Roland Klein von der Sparkasse Münsterland Ost, Bernd Kemper vom Verband Münsterländischer Metallindustrieller und Jürgen Henke vom Ahlener Industrie- und Wirtschaftsclub ihre lang verschütteten Kenntnisse in Physik und Biologie wiederbeleben.

Auftakt mit Astronaut

Spannend für die Kinder ist auch schon der Auftakt zu ihrem Labortag. Denn da grüßt der Astronaut Alexander Gerst aus der ISS. Der Raumfahrer erklärt den Blick von oben auf die Erde. Sehr eindringlich schildert er in der Aufzeichnung aus der Raumstation, die Notwendigkeit, sich um die Zukunft des Blauen Planeten Sorgen zu machen. Aber noch mehr betont er die Notwendigkeit, sich nicht nur Sorgen zu machen, sondern sich aktiv für technologische Lösungen einzusetzen.

Und dafür will das Phänomexx bei den Mädchen und Jungen, die ihren Unterricht dort erleben können, einen guten Grundstein des Wissens legen.