Anwohner sehen Schlaglöcher als akute Gefahr für Radfahrer

Alles top auf der neuen B 58. Doch was ist mit dem Prozessionsweg? „Dass da nicht mal einer auf die Idee gekommen ist, die Schlaglöcher schnell wieder zuzumachen“, wendet sich Mirko Friese am Mittwoch besorgt an unsere Redaktion, weil er an anderer Stelle nicht weitergekommen sei.

Die vergangenen acht Monate, in denen die B 58 zwischen Ahlen und Drensteinfurt für den Neuzuschnitt Einbahnstraße war, hatte er den Verkehr, der sich teils über Wirtschaftswege zurück nach Ahlen schlängelte, vor der Haustür. „Schwere Lastwagen, Busse, alles war dabei“, sagt er. Schon morgens um 6 Uhr sei es losgegangen. „Es war die Hölle.“

Mehrfach habe er sich – und auch Nachbarn – bei der städtischen Ordnungsabteilung gemeldet. Mit der Bitte, sie möge doch etwas dagegen unternehmen. Reaktionen habe es bisher nicht gegeben. Mirko Friese verweist auf die Spaziergänger und Radfahrer, die auf dem Prozessionsweg unterwegs seien. „Meine Frau konnte nicht mal mehr mit dem Hund Gassi gehen.“ Die Seitenränder seien durch den vielen Schwerlastverkehr inzwischen tief eingedrückt. Zunächst kleinere Schlaglöcher würden immer größer und hätten nach dem Frostintermezzo einen Durchmesser von bis zu 15 Zentimetern angenommen. Tendenz: weiter vergrößernd. „Ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn in der Dunkelheit ein Radfahrer dadurch fährt“, mahnt der Anlieger und hofft auf diesem Weg auf eine möglichst umgehende Reaktion.

Am Rande der Freigabe der B 58 hatten die Ahlener Umweltbetriebe am 22. Dezember angekündigt, parallele Wege auf einer Gesamtlänge von 900 Metern instandzusetzen (wir berichteten). Die Kosten übernehme der Bund, hatte es geheißen.