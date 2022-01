App „mit der Maus“ ganz oben auf der Beliebtheitsliste

Besser als Hefte, das sind die iPads auf jeden Fall, da sind sich Janna, Ecrin und Ben ganz sicher. Dass sie damit lernen können, verdanken die Schulkinder der Albert-Schweitzer-Schule zu guten Teilen dem Förderverein Diakonie. Denn der hat mit seiner Spende von 3500 Euro für Endgeräte und Software gesorgt.

„Wir haben einen sehr hohen Anteil nicht deutschsprachiger Kinder, da ist besonders die App ‚Sag es auf Deutsch‘ wichtig“, bedankte sich Schulleiterin Kirsten Krimphove zusammen mit ihren Kollegen Kirsten Lüpkes und Benjamin Jäger beim Förderverein Diakonie. Dessen Vorsitzender Heinz Aden und Kassiererin Marion Schröder übergaben die Geräte am Dienstag.

Lernen mit Unterhaltungsfaktor

Die Lehrkräfte an der Schule sind sich einig, dass gerade die Sprachapp ein unglaublicher Gewinn für die Kinder ist. Denn damit habe das Lernen auch noch einen Unterhaltungsfaktor. „Zwar können sie das nur in der Schule, da die Geräte hierbleiben. Doch das Lernen mit Spaß geht einfach auch in der Klasse besser“, erklärte Kirsten Lüpkes. Die Tablets seien auch für den Distanzunterricht hilfreich. Damit könne man zeigen, wie die Kinder, die vielleicht zuhause in Quarantäne bleiben müssten, arbeiten können, ergänzte Benjamin Jäger, der im Kollegium auch der IT-Ansprechpartner ist.

„Wir helfen gerade bei solchen Anliegen gern, die passen genau in unsere Satzung“, sagte Heinz Aden und freute sich über die Begeisterung, die Viertklässlerin Janna zeigte: „Am besten finden wir die App ‚mit der Maus‘.“