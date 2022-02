Appell: Blutvergießen stoppen

Unendliches Leid in der Ukraine. Der von Russland entfachte Krieg bringt allerorts Menschen auf die Straße. Am Samstagvormittag auf dem Marienplatz in Ahlen.

Auf eine enorme Resonanz stößt am Samstagvormittag der Aufruf zur Friedensmahnwache auf dem Marienplatz. Mehrere Redner verleihen ihrem Wunsch Ausdruck, dass das Blutvergießen in der Ukraine gestoppt wird.

Samstagvormittag. 11 Uhr. Die Sonne flutet Teile des Marienplatzes. Eigentlich ein Anlass für Frühlingsgefühle. Nicht jedoch an diesem Samstag, dem 26. Februar: Den rund 500 Teilnehmern bei der Mahnwache für den Frieden in Europa steht das blanke Entsetzen in den Gesichtern. Ein Angriffskrieg mitten im Herzen von Europa: Was für viele vor wenigen Tagen noch undenkbar erschien, wurde mit der russischen Invasion in der Ukraine grausame Realität. Sterbende Menschen, unendliches Leid. Eine Weltlage, die brisanter nicht sein könnte und die mit den Sonnenstrahlen kaum stärker in Kontrast treten könnte.

Parteiübergreifendes Bündnis

Unter den Teilnehmern finden sich ganz unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen und Privatpersonen, die eine Kerze halten und im Rahmen der Mahnwache ein deutliches Zeichen gegen Putins Angriffskrieg in der Ukraine setzen. „Bisher kannte ich Krieg nur aus Erzählungen von meinen Großeltern“, sagt etwa Sophia Berkmeier (20), die durchgehend ein Plakat hochhält, auf welchem sie unmissverständlich das Ende kriegerischer Handlungen fordert. Sie wolle „ein Zeichen der Solidarität setzen“, betont die junge Frau angesichts der „schrecklichen und surrealen“ Bilder aus Osteuropa.

Mahnwache auf dem Marienplatz Foto: Martin Feldhaus

Zum Ende der Mahnwache trägt die Journalistin Maria Kessing dann Kurt Tucholskys berühmtes Gedicht „Krieg dem Kriege“ vor, das die Menschen auf dem Marienplatz tief berührt. Sie verleihen ihrem Appell für den Frieden im Anschluss einen sichtbaren Ausdruck, indem sie zahllose Kerzen vor dem Altar der Marienkirche platzieren. Viele setzen sich auch kurz, beten sichtlich ergriffen für den Frieden. „Wir appellieren: Stoppen Sie das Blutvergießen, Herr Putin!“ In diesen eindeutigen Worten Kessings finden sich bei der Mahnwache alle Ahlener wieder – über alle politischen, weltanschaulichen oder religiösen Grenzen hinweg.

Eine Einigkeit eines breiten Bündnisses, die auch dadurch sichtbar wird, dass sich mit Landrat Olaf Gericke und Bürgermeister Dr. Alexander Berger mehrere Politiker parteiübergreifend hinter einer Flagge der Ukraine versammeln. An der Mahnwache nehmen zudem unter anderem auch die heimischen Bundestagsabgeordneten Henning Rehbaum und Bernhard Daldrup teil.

Das breite Bündnis aus Parteien, Religionsgemeinschaften und verschiedenen Institutionen steht an diesem Tag geschlossen zusammen – und lässt dem strahlendem Sonnenschein damit doch zumindest einen kleinen positiven Aspekt abgewinnen.