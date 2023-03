Aprilwetter zum Schlemmerschmaus

Zur Qual der Wahl des Speiseangebots das Wetter, das bis hin zum Starkregen frequenzdrückend dazwischen funkte: Mit dem „Streetfood Music & Drink Festival“ startete Ahlen am Wochenende mehr feucht als fröhlich in die Freiluftsaison. Geschmeckt hat's aber trotzdem.

Das Konzept liegt voll im Trend, nicht erst seit gestern: „Coole“ Foodtrucks bieten Essen aus aller Welt an einem Ort an und ermöglichen so eine kulinarische Weltreise direkt vor der eigenen Haustür. Diesen Reiz entfaltete am Wochenende auch das „Streetfood Drink & Music Festival“ auf dem Marktplatz, bei dem die Besucher aus einer großen Auswahl internationaler kulinarischer Spezialitäten wählen konnten: Empanadas aus Kolumbien? Ein Ausflug in die philippinische Küche? Oder lieber Burger vom Holzkohlegrill und Pommes mit verschiedenen Toppings? Das und noch einiges mehr gab’s an insgesamt elf Ständen, mit denen die veranstaltende Streetfood-Agentur aus Kalkar die Open-Air-Veranstaltungssaison einläutete.