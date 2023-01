Arbeit auf zwischenmenschlicher Basis

Burkhard Knepper, Michael Vorderbrüggen, Dieter Werner, Sylvia Adam-Recker, Berni Recker und Adem Türkoglu bei der Übergabe der Spende der VIA-Stiftung an den KGV

Diese großzügige Finanzspritze kann der Verein „Keiner geht verloren“ (KGV) sehr gut gebrauchen: Anlässlich des 25-jährigen Bestehens der VIA-Stiftung der Volksbank eG überreichte Volksbankdirektor Michael Vorderbrüggen am Donnerstag eine Spende in Höhe von 2500 Euro. Hiermit kann der Verein, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, Jugendlichen zu einem Schulabschluss zu verhelfen und so die Basis für eine erfolgreiche Ausbildung zu ebnen, einige Unterrichtsstunden finanzieren.

Und die werden angesichts des hohen Bedarfs auch dringend benötigt. „Teilweise haben wir 25 bis 30 Schüler hier“, betonte Geschäftsführer Berni Recker. Bei diesem Unterrichtsumfang könne der rein spendenfinanzierte KGV ohne seine kontinuierlichen Förderer wie die VIA-Stiftung gar nicht existieren.

Beachtliche Notensprünge

„Unser Engagement endet nicht bei der Jobvermittlung und dem Unterricht“, so Recker, der die Bedeutung der Arbeit auf der zwischenmenschlichen Ebene herausstellte. Sylvia Adam-Recker berichtete in diesem Zusammenhang etwa von zwei „Problemfällen“, die durch die umfassende Unterstützung des KGV schnell beachtliche Notensprünge erzielten. „Dazu muss man auch das Selbstbewusstsein stärken“, unterstrich sie.

„Das ist ein ganz tolles Projekt“, lobte Michael Vorderbrüggen die Arbeit des KGV. Jungen Menschen einen Schulabschluss zu ermöglichen und ihnen anschließend einen Ausbildungsplatz oder gar einen Arbeitsplatz zu vermitteln, verkörpere in Idealform dessen, „was wir uns vorgenommen haben“. Deshalb unterstütze die VIA-Stiftung, die jungen Menschen aus der Region beim Erreichen einer möglichst hohen beruflichen Qualifikation helfen will, den KGV auch bereits seit seiner Gründung vor nunmehr 14 Jahren. In diesem Zeitraum förderte der Verein bereits mehr als 400 junge Leute. Viele von ihnen sind heute feste Bestandteile lokaler Unternehmen und für die unverzichtbar.