Am 31. Januar nimmt Alois Brinkkötter zum letzten Mal am Schreibtisch der Fritz-Winter-Gesamtschule Platz. In einem Gespräch mit unserer Redaktion zieht der 65-Jährige Bilanz seiner achtzehneinhalbjährigen Tätigkeit an der größten Ahlener Schule.

„Ich habe Arbeit nie als Belastung empfunden.“ Der Mann, der dieses Bekenntnis ablegt, wirkt nicht wie einer, der als Schulleiter kurz vor seiner Pensionierung steht. Am Freitag wurde der 65-Jährige von der Schulgemeinde der Fritz-Winter-Gesamtschule verabschiedet, der heutige Montag ist sein letzter Arbeitstag.

Wie kann man sich auf eine solche Zäsur im Leben einstellen? „Gar nicht“, erklärt der Gefragte mit entwaffnender Offenheit. Von einem Tag auf den anderen die Verantwortung für knapp 1500 Schülerinnen und Schüler und ein 135-köpfiges Kollegium sowie weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abzugeben, lässt sich nicht proben.

Aktiv im Ruhestand

Um seinen Ruhestand macht sich Brinkkötter keine Sorgen. In Senden, wo der gebürtige Emsdettener seit 40 Jahren lebt, ist er als stellvertretender Bürgermeister und Mitglied der achtköpfigen Fraktion der Grünen gefragt. Zwei der drei Töchter leben in Senden und hoffen, dass sich der Vater ihres Nachwuchses annimmt. Und nebenbei sollen auch noch zeitintensive Hobbys wie die Familienforschung und die Bildhauerei zu ihrem Recht kommen. „Ich habe bei meinen Recherchen bislang an die 500 Auswanderer aus Emsdetten gefunden“, berichtet Brinkkötter. Die meisten von ihnen sind im 19. Jahrhundert in die Staaten emigriert. In zahlreichen Fällen hat sich ein persönlicher Kontakt ergeben. Doch eine USA-Reise steht nicht oben auf der Wunschliste. „Ich bin eher bodenständig“, gibt sich der passionierte Lehrer mit den Fächern Mathematik und katholische Religion zurückhaltend.

Bevor er vor achtzehneinhalb Jahren die Leitung der Fritz-Winter-Gesamtschule übernahm, hatte der Gymnasiallehrer schon einige Erfahrungen an anderen Schulen gesammelt. Vom Kardinal-von-Galen-Gymnasium in Münster-Hiltrup verabschiedete er sich bereits nach zwei Jahren, um auf mehreren Stellen im Ruhrgebiet Erfahrungen beim Aufbau von Gesamtschulen zu sammeln.

Neuer Führungsstil

Nach mehrjähriger Tätigkeit als stellvertretender Schulleiter an der im Aufbau befindlichen Gesamtschule in Nordkirchen übernahm er 2003 im Alter von 47Jahren die Leitung in Ahlen. „Ich bin hier sehr positiv aufgenommen worden“, erinnert sich Brinkkötter. Den neuen Führungsstil lernten als Erstes die Schülerinnen und Schüler kennen, als er auf ihre Anregung die Toiletten sanieren ließ. „Sie fühlten sich ernstgenommen“, beschreibt Brinkkötter die Motivation,

Mit dem Wechsel der Schulleitung wuchs auch die Reputation der Schule, die seit 2002 den Namen des bedeutenden Bauhausschülers und Nachkriegskünstlers Fritz Winter trägt, was in den Anmeldezahlen ihren Niederschlag findet, die seit 2004 immer einen Überhang ausweisen. Mit der Einrichtung einer Sport- und Kunstklasse hat die Schule eine Vorreiterrolle bei der Bildung von Profilen übernommen. Und bis heute freut sich Brinkkötter über die Beliebtheit der Mensa, die nach der Umstellung auf Biokost einen Akzeptanzschub erlebte und 2010 als bestes Schulrestaurant Deutschlands ausgezeichnet worden ist.

Guter Ruf hat sich herumgesprochen

Der gute Ruf der Schule hat sich längst herumgesprochen. Bei zahlreichen Neugründungen von Gesamtschulen war Brinkkötter als Ratgeber gefragt und im Regierungsbezirk Münster gilt die Fritz-Winter-Gesamtschule als Vorzeigeprojekt. Und nicht zuletzt sind es die zahlreichen offenen Angebote wie die Imkerei, Dance Company, Streitschlichter und andere, die zeigen, wie lebendig die Schule ist.

Seiner Nachfolgerin Claudia Wilmer hinterlässt er ein gut bestelltes Feld. „Ich bin froh, dass ich sie noch einarbeiten konnte“, erklärt er abschließend.