Armut erreicht die Mittelschicht

Die Lage hat sich zugespitzt und stellt die Ehrenamtlichen vor große Herausforderungen: Immer mehr Bedürftige versorgen sich im „Warenkorb“ des Caritasverbandes mit Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs.

„Im dritten Quartal haben wir gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg um 172 Prozent“, sagt Lisa Wieland, hauptamtliche Leiterin. Hermann Wetterkamp, Fachdienstleiter für Existenzsichernde Hilfen, wird deutlich: „Mittlerweile ist die Armut in der unteren Mittelschicht angekommen.“ Die steigenden Preise für Lebensmittel und Energie sieht er als Hauptursache für die hohe Nachfrage. Gleichzeitig sind mit den Ukrainern weitere Berechtigte hinzugekommen. Rund 400 Karten hat die Caritas-Sozialberatung bis jetzt an Berechtigte abgegeben, die zweimal in der Woche für einen geringen Preis von 10 oder 20 Prozent des Warenwerts einkaufen können. 35 Ehrenamtliche stehen für den Verkauf und das Abholen der Waren an zwölf Anlaufstellen zur Verfügung. Darunter sind viele, die bereits seit 20 oder mehr Jahren für den Warenkorb tätig sind. Viel zu wenig, wenn man bedenkt, dass alles ordentlich in die Regale eingeräumt werden muss und die Fahrer immer im Team zu zweit unterwegs sind.

Mit einem „Tag der offenen Tür“ wollen die Verantwortlichen am Samstag (12. November) neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werben. Bei kostenlosem Kaffee und Kuchen können sie in der Zeit von 12 bis 16 Uhr mit den Ehrenamtlichen ins Gespräch kommen und sich informieren.

Der Kleidershop im Keller des Gebäudes an der Zeppelinstraße 35 ist ebenfalls geöffnet, so dass Interessierte auch hier die Gelegenheit haben, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Für Rückfragen steht Elisabeth Wieland, Telefon 89 32 13, gerne zur Verfügung.

Ehrenamtler seit über zwei Jahrzehnten

Stolz ist die Leiterin auf das Team von Ehrenamtlichen, das seit vielen Jahren für den „Warenkorb“ arbeitet. Frauen der ersten Stunde seit Gründung 1998 sind Elke Holtkotte und Roswitha Gerdt. Ulla Hebeling ist seit 21 Jahren im Team, Gerti Koch seit 17 Jahren, Sophia Schwarte seit 15 Jahren, und Walter Wolff unterstützt die ehrenamtliche Arbeit seit 13 Jahren.