Artistennachwuchs und Jonglage-Talente

Der Circus-for-Kids „Rondel“ schlägt in der Woche vom 14. bis 20. Januar seine Zelte an der Paul-Gerhardt-Schule in Ahlen auf. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren, schreibt Schulleiterin Julia Beier in die Redaktion, denn schon jetzt werde in allen Klassen der Schule zum Projektthema „Zirkus“ gearbeitet.

Für eine Woche werden dann alle Schülerinnen und Schüler den Vormittag in der Manege verbringen. Dort wird in altersgemischten Gruppen fleißig geprobt, damit die jungen Jongleure, Dompteure, Zauberer und Artisten bei den drei geplanten Vorstellungen ihr Können unter Beweis stellen können.

Herausforderung und Grenzerfahrung

Der Zirkus „Rondel“ bietet den Kindern eine Mischung aus Herausforderung, spannendem Erlebnis und Grenzerfahrung, was ein wichtiges pädagogisches Mittel zur Förderung von Selbstvertrauen ist.

Die Vorstellungen, zu denen die Paul-Gerhardt-Schule alle Interessierten einlädt, finden am Donnerstag (19. Januar) um 18 Uhr und am Freitag (20. Januar) um 15 und um 19 Uhr statt.

Der Vorverkauf der Eintrittskarten erfolgt zurzeit im Sekretariat der Paul-Gerhardt-Schule, Telefon 70 02 28, aber auch an der Zirkuskasse können Karten erworben werden. Die Karten kosten für Kinder vier und für Erwachsene sechs Euro.