Atemberaubende Werke

Wenn das Kunstmuseum Ahlen am kommenden Samstag (5. November) die Ausstellung „Epoche Zero“ eröffnet, handelt es sich nicht um die weitere Aufbereitung eines durch zahllose Präsentationen und Publikationen bestens erforschten Schaffens einer 1958 von Heinz Mack und Otto Piene begründeten Künstlergruppe, der sich 1961 Günther Uecker anschloss. Es handelt sich vielmehr um eine Auswahl von Werken aus der weltweit wichtigsten und größten privaten Zero-Kollektion, die fast 500 Exponate umfasst. Der 2018 verstorbene Gerhard und seine Ehefrau Anna Lenz haben sie mit großer Leidenschaft für die Kunst und im freundschaftlichen Dialog mit den Künstlern über Jahrzehnte zusammengetragen. Leitend war dabei der zukunftsweisende Gedanke, dass Zero als eine europäische Bewegung zu verstehen ist, die Künstler aus ganz Europa miteinander und mit ihrem Publikum verbindet.

70 hochkarätige Leihgaben

Nach einer großen internationalen Tournee vor einigen Jahren ist eine Auswahl von rund 70 hochkarätigen Leihgaben jetzt zu Gast im Kunstmuseum, die eine Revision aus heutiger Perspektive erlaubt. Dabei geht es um Fragestellungen wie welche besondere Qualität Zero heute im Zeitalter der Digitalisierung entwickelt. Welche individuellen Erfahrungen erschließen sich im stillen Betrachten in der Fokussierung? Welches Potenzial der Freude steckt in den Werken und wie lässt es sich in einer Zeit voller Krisen reaktivieren?

Die Ausstellung versteht sich also als eine Einladung zum Wahrnehmen und Entdecken.

Der „Uecker“ muss richtig hängen. Foto: Dierk Hartleb

Zu sehen sind Gemälde, Objekte und Papierarbeiten von Armand, Aubertin, Hermann Bartels, Václav Boštík, Enrico Castellani, Piero Dorazio, Luciano Fontana, Hermann Goepfert, Gotthard Graubner, Oskar Holweck, Yves Klein, Walter Leblanc, Heinz Mack, Piero Manzoni, Christian Megert, François Morellet, Roman Opalka, Otto Piene, Arnulf Rainer, Bridget Riley, Jan Jacobus Schoonhoven, Turi Simeti, Jean Tinguely, Günther Uecker, Victor Vasarely, Jef Verheyen und Hermann de Vries. Gezeigt werden zum Teil atemberaubende Werke dieser großartigen Epoche.

Sammlerin spricht zur Eröffnung

Ergänzt wird die Präsentation durch Fotografien der Sammlerin Anna Lenz, die über viele Jahre die Künstler porträtiert sowie freundschaftliche Zusammenkünfte, gemeinsame Reisen und Ausstellungen dokumentiert hat und zur Eröffnung auch selbst spricht.