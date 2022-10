Eine Atempause vom Alltag nahmen Besucher des Kantatengottesdienstes in der Ahlener Marienkirche. Pfarrerin Petra Gosda stellte darin die Frage: „Gott danken, passt das in unsere Zeit?“

Eine musikalische Reise ins Jahr 1731 unternahm die „Marktmusik“ am vergangenen Samstagvormittag in der St.-Marien-Kirche mit einem Ensemble der Dortmunder Philharmoniker, der Chorgemeinschaft St. Bartholomäus sowie der Sopranistin Takako Oishi, der Altistin Maria Christina Tsiakourma, dem Tenor Martin Logar und Organistin Larissa Neufeld. Dort wurde der in jenem Jahr von Johann Sebastian Bach komponierte Kantatengottesdienst zur Ratswechselwahl in Leipzig aufgeführt. Thematisiert wurde der Dank, was wiederum gut zum aktuellen Wochenende passte, der im Zeichen des Erntedankfestes stand.

Die Leitung hatte Marktmusikinitiator Andreas Blechmann, der die Geschichte des Kantatengottesdienstes beschrieb. Der jährliche Ratswechsel in Leipzig wurde damals immer feierlich begangen. Im Jahr 1731 wurde für das Ereignis Johann Sebastian Bach mit der Komposition festlicher Musik betraut. „Diese Ratswahlkantate muss für Bach sehr wichtig gewesen sein. Er hat sie mehrere Male wiederaufgeführt. Das war für Bach sehr ungewöhnlich“, versetzte Andreas Blechmann die Konzertbesucher in die damalige Zeit. Der Musikwissenschaftler Hermann Keller bescheinigte der Kantate ein aberwitziges Tempo, in der, wenn man einen Ton daneben lag, schon raus war.

Besonders die Sopranistin Takako Oishi, Tenor Martin Logar und Altistin Maria Christina Tsiakourma (v. l.) begeisterten als Gesangssolisten. Foto: Ralf Steinhorst

In weiteren Textbeiträgen las Carola Moosbach eine Prosa zur Ratswahlkantate eines unbekannten Autors aus heutiger Zeit, der den Überfluss der damaligen wie heutigen Lebensverhältnisse kritisierte. Uta-Maria Oertel übernahm die Lesung aus dem Matthäus-Evangelium.

„ »Gott danken, passt das in unsere Zeit?« “ Pfarrerin Petra Gosda

In geistlichen Gedanken ging Pfarrerin Petra Gosda auf den Inhalt der Ratswahlkantate ein, in der Gott gedankt wird. „Gott danken, passt das in unsere Zeit?“, hinterfragte sie. Mit einem Blick auf die heutigen Krisen sei der Dank durchaus berechtigt, stellte sie fest. Gott habe den Menschen die Erde anvertraut und trotz des von ihnen angerichteten Unheils nicht die Geduld mit ihnen verloren. Gott habe der Menschheit nicht das Ende gemacht. Vielmehr habe Gott den Menschen die Musik geschenkt, damit die sich eine Atempause im täglichen Leben verschaffen können.

Diese Atempause nahmen sich daraufhin die Marktmusikbesucher mit der Musik der Kantate mit Begeisterung. Denn zum Abschluss des Konzerts würdigten sie das Spiel der Musiker, des Chores sowie der Solisten mit großem Beifall.