ATH will zum Jahresende schließen

ATH schließt. „Uns bleibt die Kundschaft aus“, erklärt Geschäftsführer Ralf Menke, der seit 35 Jahren den Autoteilehandel an der Kruppstraße betreibt. „Wir haben die Situation, dass Neuteile über das Internet inzwischen billiger zu kriegen sind als über den Handel.“ Der Autobesitzer könne selbst kaum noch etwas an seinem Fahrzeug machen. Entsprechend fehle es an Kunden, die auf seinem Schrottplatz nach Ersatzteilen stöberten oder sie in seinem Geschäftsraum an der Theke kauften.

Die Autoteile Handels GmbH ging im Jahr 1985 aus der Bohnenkamp-Gruppe hervor, mit der sich ATH das Areal im Industriegebiet Ost teilt. Gern erinnert sich Ralf Menke an das Jahr 1998 zurück, als sein Unternehmen als einer der ersten Autoverwerter in Deutschland nach der Altautoverordnung zertifiziert worden sei.

Bis zum Jahresende will der 62-Jährige noch machen. Dann sei es auch gut. Ein solventer Nachfolger für das Gelände sei bereits gefunden. Wer es ist, das bleibe aber noch eine Überraschung.