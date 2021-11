Auch der Lunch Club ist wieder zu sehen

Wenn RTL seinen Spendenmarathon für Kinder in Not startet, ist auch der LR Global Kids Fund dabei. Live zu sehen sind die Ahlener am Freitagvormittag.

Die Scheinwerfer des RTL-Studios in Köln sind am Freitag (19. November) wieder auf den LR Global Kids Fund (LRGKF) gerichtet, denn der Ahlener Kinderhilfeverein ist zum sechsten Mal beim großen RTL-Spendenmarathon mit dabei.

Die längste Charity-Sendung im deutschen Fernsehen startet bereits am Donnerstag.

Die Übergabe des LRGKF-Spendenschecks erfolgt aber am Finaltag: am Freitag im Zeitraum zwischen 10.50 und 11.20 Uhr.

Andreas Friesch im Gespräch

Andreas Friesch, Vorsitzender des LR Global Kids Fund und CEO von LR Health & Beauty, wird den Spendenscheck an Moderator Wolfram Kons überreichen. Während des Gesprächs werden Aufnahmen vom Ahlener RTL-Kinderhaus Lunch Club abgespielt – so sind die Mädchen und Jungen der Einrichtung für einen kurzen Moment auf den Fernsehbildschirmen in ganz Deutschland zu sehen. Die Dreharbeiten für den Einspieler erfolgten bereits Anfang Oktober und sie zeigen eindrucksvoll, wie der Betrieb des Lunch Clubs auch in Zeiten von Corona aufrechterhalten bleibt.

„Ich freue mich sehr darüber, dass ich am 19. November wieder einen Spendenscheck übergeben kann – stellvertretend für alle, die den LR Global Kids Fund als Botschafterinnen und Botschafter fördern. Meine Besuche im Lunch Club zeigen mir immer wieder aufs Neue, dass unsere Unterstützung genau dort ankommt, wo sie so dringend benötigt wird“, betont Andreas Friesch.

Der LR Global Kids Fund zählt von Beginn an zu den Unterstützern des Lunch Club. Mit der „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern“ hat der Ahlener Kinderhilfeverein vor gut fünf Jahren einen starken Partner an Bord geholt. Dank der Kooperation mit der Stiftung des Kölner Senders konnte der Lunch Club im Sommer 2018 zum RTL-Kinderhaus eingeweiht werden und seine Öffnungszeiten von drei auf fünf Tage in der Woche erweitern.

Längste Charity-Sendung

Zum 26. Mal startet Wolfram Kons am Donnerstag live um 18 Uhr den RTL-Spendenmarathon. Die längste Charity-Sendung im deutschen Fernsehen ist der jährliche Höhepunkt und die wichtigste Spendenaktion von „RTL – Wir helfen Kindern“. Für einen Tag stellt RTL sein Programm um, damit über 24 Stunden für Kinder gesammelt werden kann.