Auch ein Hexenhäuschen ist dabei

Kinderwünsche erfüllen sich auf Ahlens Spielplätzen in Serie. Im Jahresendspurt kommen jetzt auch noch Baumhäuser und ein Hexenhaus hinzu.

Spielplatzwünsche erfüllen sich in Serie

Spielen macht Spaß: Anwohner haben auf ihren Plätzen mitgeplant. Am Dolberger Ginsterweg stand die Vogelnestschaukel weit oben auf der Liste.

Herbstzeit, Spielplatzzeit: Die einen bolzen, andere bauen. Ein Zehntel der städtischen Spielplätze soll es jetzt noch frisch aufgemöbelt ins neue Jahr schaffen. Platzplanung in Serie – das heißt keineswegs Spielplätze von der Stange. Wieder erfüllen sich Kinderwünsche. An der Langst sind es geradezu verhexte. Was kommt – hier ein Stationslauf: