Auch Männer tanzen mit

One Billion Rising: Auf de Marktplatz wird wieder getanzt gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Hier ein Bild aus dem vergangenen Jahr.

Am Dienstag (14. Februar) um 16.30 Uhr findet auf dem Ahlener Marktplatz die Kundgebung „One Billion Rising“ statt. Ahlen tanzt auch in diesem Jahr gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. One Billion Rising (OBR) ist eine weltweite Kampagne für ein Ende der Gewalt gegen Frauen und Mädchen und für Gleichstellung. Sie wurde im September 2012 von der New Yorker Künstlerin und Feministin Eve Ensler initiiert.

Protestzüge, spontane Happenings oder Tanz- und Kunstaktionen finden seitdem jährlich am 14. Februar weltweit statt. Es ist eine der größten Kampagnen weltweit mit tausenden von Events in bis zu 190 Ländern. Jede dritte Frau weltweit war bereits Opfer von Gewalt, wurde geschlagen, zu sexuellem Kontakt gezwungen, vergewaltigt oder in anderer Form misshandelt. Jede dritte Frau, das sind eine Milliarde Frauen (one billion), denen Gewalt angetan wird.

Viele Kooperationspartner

Am 14. Februar um 16.30 Uhr laden die VHS, Sabine Giesecke-Helweg von der Ahlener Gruppe „One Billion Rising“, die Familienbildungsstätte und Innosozial sowie viele weitere Kooperationspartner auf den Ahlener Marktplatz ein. Sie fordern Frauen, Mädchen sowie Männer und Jungen dazu ein, herauszugehen, zu tanzen und sich zu erheben für ein Ende der Gewalt an Frauen und Mädchen. Die Veranstaltung findet bereits zum siebten Mal in Ahlen statt. Zum Abschluss der Veranstaltung wird gemeinsam getanzt - und zwar nach einer gemeinsamen Choreografie, die vom Team des Danceroom speziell für Ahlen entwickelt wurde