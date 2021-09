Auch Miss NRW gefällt‘s

Das 45. Pöttken erfreut sich großer Beliebtheit. Die weiß-blaue Schale ist bei Josef Ostermann fast ausverkauft. „Einige Reststücke sind bei mir noch zu haben“, so der Organisator. Von den anderen Verkaufsstellen hatte er bis Sonntagmittag noch keine Rückmeldung. „Obwohl der Pöttkes- und Töttkenmarkt nicht stattfand, war das Interesse an dem Schälchen groß. „Ein wirklich gelungenes Teil“, meinte der Geschäftsmann. Wie er fand auch Miss NRW, Annika Voelpert, das Wetter für den Pöttkes- und Töttkenmarkt eigentlich top. Die 21-jährige Studentin aus Heessen war am Samstagmorgen extra nach Ahlen gekommen, um die Veranstaltung erstmals zu erleben. Mit ihrer Freundin Gloria Heinrich schlenderte sie trotzdem durch die Fußgängerzone. Vor dem Geschäft von Josef Ostermann entdeckte sie den kleinen Stand mit den Pöttken von 2020 und 2021. „Die Schale sieht gut aus und ist praktisch“, meinte Miss NRW. Für Ahlener sei das bestimmt ein schönes Mitbringsel, wenn sie Besuche in anderen Städten machen. Die ausgebildete Rettungsschwimmerin und Modeberaterin für ein Bekleidungsgeschäft in Hamm findet die Pöttkes-Idee gut: „Das kenne ich von keiner anderen Stadt.“ Auf jeden Fall möchte sie in einem Jahr versuchen, den Ahlener Pöttkes- und Töttkenmarkt zu besuchen.