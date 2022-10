Auch vor Hochwasser gut geschützt

Nach gut sieben Monaten Bauzeit war es jetzt soweit: Die neue Lagerhalle des Flächenheizungsherstellers „Herotec“ im Gewerbegebiet am Bosenberg wurde nach nur sieben Monaten Bauzeit feierlich eingeweiht. Das Unternehmen hatte dazu Gäste am Freitag aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung eingeladen.

Photovoltaik auf dem Dach

„Was wir gemacht haben, war ein Kraftakt“, blickte „Herotec“-Geschäftsführer Thomas Heuser zurück. Die Betriebserweiterung war durch die Übernahme des Oberhausener Elektro-Flächenheizungsherstellers EHC notwendig geworden, dessen Betriebssitz in der Folge auf das „Herotec“-Betriebsgelände nach Vorhelm verlagert wurde. Mit dem Zukauf hat „Herotec“ auch seine Produktpalette erweitert.

Die neue Halle ist Laderampen ausgestattet, die Beiheizung erfolgt über eine Wärmepumpe. Auf dem Dach ist eine Photovoltaikanlage installiert. Foto: Ralf Steinhorst

Der Spatenstich für die neue Lagerhalle erfolgte am 23. Februar, die Bauarbeiten wurden im September abgeschlossen. Sie ist nach der Norm „Effizienzgebäude 40“ konstruiert, ihre Fläche beträgt 1000 Quadratmeter. Die Halle wird mit einer Fußbodenheizung über eine Wärmepumpe beheizt, zusätzlich ist eine Photovoltaikanlage auf dem Dach installiert. Ergänzt wird das Gebäude durch Laderampen. Auch ein Regenrückhaltebecken wurde mit eingerichtet. „Damit hat man uns gewissermaßen trockengelegt“, beschrieb Thomas Heuser die Situation. Denn „Herotec“ hatte schon einmal unter Hochwasser zu leiden. Das ist nun weitgehend ausgeschlossen.

Architekt Christian Tripp, Herotec-Geschäftsführer Thomas Heuser und Bürgermeister Dr. Alexander Berger (v. l.) hängten den Original-Spaten vom Spatenstich am 23. Februar an die Hallenwand. Foto: Ralf Steinhorst

Überwiegend heimische Bau- und Handwerksbetriebe haben den Bau erstellt, für die Planung zeichnete der Ahlener Architekt Christian Tripp verantwortlich. Eigentlich brauchte „Herotec“ eine Halle in dieser Güte nicht, was Mehrkosten bedeutete. „Aber kein Mensch weiß, was die Zukunft bringt“, zeigte sich Thomas Heuser konsequent bei der Umsetzung des Projekts. So könne das neue Gebäude im Bedarfsfall auch als Produktionshalle dienen. Für das Unternehmen gilt die Halle als Meilenstein in seiner Historie, langfristig will „Herotec“ weitere Arbeitsplätze schaffen. „Momentan sind wir gut aufgestellt“, hatte Thomas Heuser auch die aktuellen Rahmenbedingungen im Blick, das hinzugekaufte Unternehmen gebe Rückenwind.

„Bei der schnellen Bauzeit bin ich neidisch“, gratulierte im Anschluss Bürgermeister Dr. Alexander Berger, der dabei wohl die aktuellen Ahlener Rathauspläne im Hinterkopf hatte. Er lobte die Weitsicht von Thomas Heuser und dessen Überzeugung für den Standort Vorhelm: „Dein Herz hängt zweifellos in der Region.“