Auf 550 Flüchtlinge einstellen

Der Krieg in der Ukraine hat die größte Flüchtlingsbewegung in Europa seit 1945 ausgelöst. Nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen haben schon zwei Millionen Menschen das Land verlassen, rund 235 000 wurden laut Bundesinnenministerium bislang in Deutschland registriert. Schätzungen zufolge könnte diese Zahl auf eine Million steigen. Für die Stadt Ahlen würde das nach dem geltenden Verteilschlüssel bedeuten, dass sie sich auf die Zuweisung von etwa 550 Flüchtlingen einstellen muss. Diese Zahlen nannte Sozialdezernentin Stephanie Kosbab am Dienstag in der Ratssitzung. Bürgermeister Dr. Alexander Berger verhehlte nicht: „Die Situation für uns als Kommune ist ziemlich angespannt.“ Zugleich zeigte sich der Verwaltungschef aber zuversichtlich, dass es in einer gemeinsamen Kraftanstrengung gelingen werde, die Herausforderung zu meistern. „Die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung“, so Berger, „ist überwältigend.“

„ »Nicht alle Wohnungen sind von heute auf morgen bezugsfertig.« “ Sozialdezernentin Stephanie Kosbab

Stephanie Kosbab führte weiter aus, dass bis zum Stichtag 22. März 79 Geflüchtete aus der Ukraine in Ahlen offiziell registriert worden sind, davon 30 Frauen, acht Männer und 41 Kinder, darunter drei unbegleitete Minderjährige. Die „Dunkelziffer“ liege vermutlich höher. Die Beigeordnete erneuerte daher noch einmal die dringende Bitte, privat aufgenommene Personen zu melden. Die bei der Stadt eingegangenen Wohnungsangebote ermöglichten die Unterbringung von circa 130 Flüchtlingen, 35 seien bisher vermittelt worden. „Nicht alle Wohnungen sind von heute auf morgen bezugsfertig“, erklärte Kosbab, „und auch am Wochenende stehen Menschen vor der Tür, um die wir uns sofort kümmern müssen.“

Die ehemalige Mammutschule am Röteringshof wird aus Sicht der Verwaltung darum weiter unbedingt als Notunterkunft benötigt. Gespräche mit einem möglichen Betreiber laufen, dieser werde aber nach Vertragsabschluss auch noch eine gewisse Vorlaufzeit brauchen, so Kosbab. Erst mal werde die Stadt also die Unterkunft „aus eigener Kraft“ am Laufen halten müssen, was unter anderem die Beauftragung ei­nes Sicherheitsdienstes beinhalte. Insbesondere gehe es dabei um den Schutz von Müttern mit Kindern. Eine Betreuung werde durch das Team der Jugendförderung gewährleistet, auch die Einrichtungen und Angebote im nahen Juk-Haus könnten genutzt werden.

Zwei Millionen Kosten für sechs Monate

Was die Herrichtung der Schule und den Betrieb der Notunterkunft an finanziellen Aufwendungen erfordert, wollte Kosbab nicht kleinreden: „Da sprechen wir über eine Menge Geld.“ Auf circa zwei Millionen Euro beliefen sich schätzungsweise die Kosten für einen Zeitraum von sechs Monaten bei 150 Plätzen. Der Bürgermeister stellte dazu klar: „Dass meiste sind Betriebskosten, die unabhängig vom Standort anfallen.“ Doch einen anderen Standort sehe er aktuell nicht. Berger bedauerte, dass das Angebot der Stadt, die Schulgebäude als Landeseinrichtung zur Verfügung zu stellen, von der Bezirksregierung abgelehnt worden sei, weil sie zu klein seien.

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Petra Pähler-Paul, äußerte Zweifel, ob die Kapazität selbst für eine kommunale Notunterkunft ausreichen werde. Sie halte es für realistisch, dass mehr als zwei Millionen Kriegsflüchtlinge nach Deutschland kommen könnten. Die Handlungsermächtigung, die der Rat der Verwaltung einstimmig erteilte, um wie vorgeschlagen weiter vorzugehen, sei aus ihrer Sicht je­denfalls „alternativlos“, so Pähler-Paul.