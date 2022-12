Auf Augenhöhe mit Nilpferden

Nur zwei Wochen nach Michael Martins grandioser, weltumspannender Multivisionsshow „Terra“ richtet sich der Fokus auf zwei spannende Länder im Südwesten des afrikanischen Kontinents: Namibia und Botswana. Thomas Sbampato präsentiert seine Live-Reportage „Wildnis Afrika“ am Mittwoch (7. Dezember) um 19.30 Uhr in der Stadthalle.

Elefanten nehmen ein Bad in einem Wasserloch im Etosha Nationalpark.

„Reisen nach Afrika“, sagt Thomas Sbampato, „verändern uns nachhaltig, denn ob wir es wollen oder nicht: Bilder und Eindrücke bleiben unauslöschlich in unseren Köpfen gespeichert.“ Wer durch Namibia und Botswana fährt, erlebt eine Welt voller Extreme. Von der Wüste Namib und der Kalahari im Süden, über das Okavango-Delta bis in den tropischen Norden des Caprivi-Streifens, umgibt einen die stille Weite der dünn besiedelten und oft staubigen Landschaften, die nachts von einem unglaublichen Sternenhimmel überzogen werden. Es ist das Paradies für Sternengucker und für all diejenigen, die noch nie zuvor das Kreuz des Südens mit eigenen Augen gesehen haben.

Begegnung mit deutscher Kolonialgeschichte

Eine Reise nach Namibia ist auch eine Begegnung mit der deutschen Kolonialgeschichte des 20. Jahrhunderts. Ortsnamen wie Lüderitz, Mariental oder Maltahöhe erinnern daran. Auch heute noch sprechen über 20 000 Menschen in Namibia Deutsch, vor allem in der beschaulichen Hauptstadt Windhoek.

Mehrere Monate durchstreifte Sbampato sämtliche Regionen Namibias und Bots­­wanas und entdeckte dabei die entspannte Freiheit, in einem Dachzelt auf dem Jeep zwei Meter über dem Boden zu schlafen. Nicht selten fanden sich am nächsten Morgen im Sand die Spuren von Elefanten, Antilopen und Großkatzen neben dem Auto wieder, ohne dass der Schweizer Fotograf deren nächtliche Präsenz bemerkt hätte.

Im kippligen Mokoro, der afrikanischen Version des Kanus, direkt über der Wasserlinie, fotografierte und filmte Sbampato die opulente Tierwelt des Okavango-Deltas aus der Perspektive der Krokodile und Nilpferde, vor denen man im Einbaum ständig auf der Hut sein muss.

Auch bei den Himba in Namibia war Thomas Sbampato zu Gast. Foto: Thomas Sbampato

Allerdings, was wäre die Region ohne die Menschen, von denen ein großer Teil der schwarzen Bevölkerung auch heute noch unter der Rassentrennung und der Kolonialisierung leidet. Thomas Sbampato erlebte ihren Alltag, ihre Kultur und ihre raue Wirklichkeit, im Township von Windhoek, bei den Buschmännern in der Kalahari und bei den Himba im Norden Namibias. Der sympathische Referent zeichnet ein vielschichtiges, persönliches, informatives und spannendes Porträt über den Süden Afrikas.

Eintrittskarten sind im Vorverkauf zum Preis von 11,50 Euro (Abendkasse 13,50 Euro) erhältlich bei der Stadthalle, Telefon 20 00, und im Reisebüro Dr. Pieper am Markt.