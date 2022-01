Auf dem Weg zum Abi oder Fachabi

Aufbau und Angebot ihrer gymnasialen Oberstufe stellt die Fritz-Winter-Gesamtschule am kommenden Donnerstag (13. Januar) vor. Ab 19 Uhr geht es im Forum der Schule neben dem Weg zu Abitur oder Fachabitur auch um die Digitalisierung des Unterrichts. Denn die Fritz-Winter-Gesamtschule arbeitet in der gymnasialen Oberstufe bereits seit drei Jahren mit iPads. Zielgruppe des Infoabends sind Eltern und Schülerinnen und Schüler von Sekundar-, Team-, Hauptschulen oder Gymnasien mit einer Qualifikation für die gymnasiale Oberstufe.

Der erste Tablet-Jahrgang der Fritz-Winter-Gesamtschule bereitet sich gerade auf die Abiturprüfungen vor. Die in den vergangenen Jahren gemachten Erfahrungen und vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten werden auf dem Informationsabend Thema sein. So setzt beispielsweise die Fachkonferenz Mathematik auf die Verwendung des Tablets als Ersatz für den grafikfähigen Taschenrechner.

Lernvideos und eigene Recherche

In naturwissenschaftlichen Fächern verwenden die Schülerinnen und Schüler kurze Lernvideos ganz individuell für das Erarbeiten von Lernstoff, in Geschichte oder Sozialwissenschaften ermöglicht die schnelle Internetleitung eigenständige Recherche. Und natürlich nutzen Schülerinnen und Schüler das iPad in allen Fächern als „digitalen Collegeblock“.

Oberstufenleiterin Claudia Wilmer stellt eine typische Schülerlaufbahn in der Oberstufe vor und gibt einen Überblick über das Fächerangebot im Grund- und Leistungskursbereich. In den vergangenen Jahren konnte die Fritz-Winter-Gesamtschule ihr Kursangebot immer weiter ausbauen. „Wir bieten selbstverständlich Leistungskurse aus allen Aufgabenfeldern an“, berichtet die Oberstufenleiterin. Gleichwohl gebe es die Möglichkeit spezieller Schwerpunktsetzungen. An der Fritz-Winter-Gesamtschule sind dies beispielsweise Leistungskurse in den Fächern Kunst und Sport.

Anforderungen in Berufen steigen

Vom Abitur als höchstmöglichem Schulabschluss, den die Gesamtschule am Ende der Klasse 13 zu vergeben hat, ist Claudia Wilmer überzeugt: „Die Anforderungen in vielen Berufen werden immer höher und nicht selten ist der Schulabschluss ein Auswahlkriterium der Arbeitgeber. Möglichst qualifizierte Schulabschlüsse sind also wichtig.“

Für diejenigen Schülerinnen und Schüler, die nicht bis zur Allgemeinen Hochschulreife bleiben würden, böte die Gesamtschule zudem den schulischen Teil der Fachhochschulreife nach Klasse zwölf oder 13. Für alle Oberstufenschüler ist ein Praktikum in Klasse zwölf einer der Bausteine der an der Schule durchgeführten Studien- und Berufswahlorientierung.

Termine für Einzelberatung

Ergänzend zu dem Info-Abend bietet die Gesamtschule über das Sekretariat (Telefon 54 70 50) Termine für eine Einzelberatung in speziellen Fragen. Oberstufenleiterin Claudia Wilmer verspricht: „Wir wollen umfassend informieren und mit kompetenter Beratung und Hilfestellung bereitstehen.“

Für die Teilnahme an dem Informationsabend gelten die allgemeinen Hygienevorschriften. Dazu gehören das Tragen einer medizinischen Maske und der Nachweis der vollständigen Impfung, Genesung oder Testung.

Eventuelle Änderungen gemäß Corona-Bestimmungen werden auf der Homepage der Fritz-Winter-Gesamtschule bekanntgegeben.