Auf den Spuren der Auswanderer

Ob wohl aus der eigenen Familie mal jemand ausgewandert ist? Achtklässler vom Städtischen Gymnasium schauten in Bremerhaven mal nach.

Das deutsche Auswandererhaus in Bremerhaven beeindruckte die Jugendlichen des Städtischen Gymnasiums.

Das Deutsche Auswandererhaus in Bremerhaven war das Ziel einer Exkursion der bilingualen Klassen der Jahrgangsstufe acht des Städtischen Gymnasiums mit ihren Klassen- und Englischlehrkräften. Dort folgten sie den Spuren von Auswanderern aus ganz Europa, die in der Neuen Welt auf ein besseres Leben hofften. Die Menschen flohen damals vor Hunger, Krieg, Verfolgung oder Perspektivlosigkeit.

Persönliche Schicksale

Die Schülerinnen und Schüler begaben sich, einem persönlichen Schicksal folgend, auf eine bewegende, historische Reise von der Kaje in Bremerhaven über die Auswanderungsstation Ellis Island bis zu den Lebensmittelpunkten typischer Einwanderer und Einwanderinnen mitten im New York des 19. und 20. Jahrhunderts. So lernten die Jugendlichen die reale Lebensgeschichte unterschiedlicher Auswanderer kennen.

Aber nicht nur die Reise durch die unterschiedlichen Ausstellungen des Hauses, sondern auch das Recherchecenter faszinierte die Mädchen und Jungen, denn dort konnten sie nachforschen, ob und wohin aus der eigenen Familie jemand ausgewandert ist. Im Anschluss an den Ausstellungsbesuch blieb noch etwas Zeit, um Bremerhaven zu erkunden und in der Sonne ein Eis oder Fischbrötchen zu verspeisen.